"Лестер" проиграл дома "Лидсу"

"Лестер" упустил возможность выйти на второе место в Премьер-Лиге, проиграв дома "Лидсу" со счетом 1:3.

Матч на "Кинг Пауэр" начался с обмена быстрыми голами. На 13-й минуте нападающий "лис" Харви Барнс совершил рывок со своей половины поля, сыграл в стенку с Джеймсом Мэддисоном на подступах к штрафной, вошел внутрь площадки и закатил мяч в ворота — 1:0.



В ответной атаке Патрик Бэмфорд сделал классную передачу на правый край штрафной на открывание Стюарта Далласа, а тот принял мяч и поразил ворота — 1:1.



На 20-й минуте, как показалось, Айозе Перес вывел "Лестер" вперед, но его гол не был засчитан из-за офсайда.



А вот дальше хозяева сбавили обороты, и инициатива перешла к "белым", которые до перерыва создали несколько опасных моментов. На 31-й минуте "Лидс" даже поразил ворота Каспера Шмейхеля после розыгрыша углового, однако и здесь гол был отменен по причине офсайда.



Во втором тайме "лисам" удалось восстановить контроль над игрой, а "белым" было нечем ответить, однако постепенно порыв хозяев стал затухать, и в игре установился штиль.



А на 70-й минуте игра приняла неожиданный поворот. Затаившийся "Лидс" провел быструю комбинацию, и получивший свободу возле чужой штрафной Бэмфорд нанес пушечный удар — 1:2.



"Лисы" помчались отыгрываться, однако настолько заигрались, что на 84-й минуте получили выход вдвоем на одного Шмейхеля, и Джек Харрисон с паса Бэмфорда установил окончательный счет — 1:3.



"Лестер" проиграл впервые с 16 декабря и проиграл заслуженно. "Лисы" имели достаточно моментов, чтобы результат был другим, но слабая игра в обороне подкосила "лис".



"Лестер" — "Лидс". Отчет о матче