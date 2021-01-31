"Лестер" продал Грея в "Байер"

"Лестер" продал вингера Демарая Грея в "Байер". Сделка оценивается в 2 миллиона фунтов.

Грей выступал за "Лестер" после своего перехода из "Бирмингема" за 3.5 млн. фунтов в январе 2016. В течение этих пяти лет Демарай забил 13 голов в 169 матчах за "лис", успев выиграть Премьер-Лигу при Клаудио Раньери.



Однако у нынешнего наставника "Лестера" Брендана Роджерса 24-летний англичанин не пользовался особым доверием, сыграв только 18 минут в этом сезоне Премьер-Лиги.



Грей мог бы стать свободным агентом в конце сезона, но предпочел сменить клуб уже в это трансферное окно. Несмотря на интерес со стороны "Кристал Пэлас" и "Марселя", Демарай выбрал для продолжения карьеры "Байер", с которым заключил контракт до июня 2022.