Ван Дейк сможет сыграть за "Ливерпуль" в апреле

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк сможет снова сыграть за свой клуб в апреле.

Напомним, Ван Дейк находится вне игры с 17 октября, когда в дерби против "Эвертона" он получил травму крестообразных связок колена.



Виргил был вынужден перенести операцию, а медики говорили, что остаток сезона 29-летнему голландцу, вероятно, придется пропустить.



Однако Ван Дейк не смирился с таким прогнозом. Виргил собрал собственную команду физиотерапевтов и принялся работать семь дней в неделю.



Упорная работа Ван Дейка приносит свои плоды — Виргил идет на поправку с опережением графика. Как сообщает Daily Mirror, защитник будет готов вернуться на поле менее чем через три месяца, но окончательное решение насчет этого за "Ливерпулем".



Таким образом, у Ван Дейка есть шансы не только помочь "Ливерпулю" в концовке сезона, но и принять участие в Чемпионате Европы со сборной Голландии.