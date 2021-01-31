Ван Дейк сможет сыграть за "Ливерпуль" в апреле

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк сможет снова сыграть за свой клуб в апреле.

Напомним, Ван Дейк находится вне игры с 17 октября, когда в дерби против "Эвертона" он получил травму крестообразных связок колена.

Виргил был вынужден перенести операцию, а медики говорили, что остаток сезона 29-летнему голландцу, вероятно, придется пропустить.

Однако Ван Дейк не смирился с таким прогнозом. Виргил собрал собственную команду физиотерапевтов и принялся работать семь дней в неделю.

Упорная работа Ван Дейка приносит свои плоды — Виргил идет на поправку с опережением графика. Как сообщает Daily Mirror, защитник будет готов вернуться на поле менее чем через три месяца, но окончательное решение насчет этого за "Ливерпулем".

Таким образом, у Ван Дейка есть шансы не только помочь "Ливерпулю" в концовке сезона, но и принять участие в Чемпионате Европы со сборной Голландии.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. mrjingles 31.01.2021 19:01 # mrjingles
    Мб Хабиба вместо Ван Дейка взять?

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  2. scauzer11 31.01.2021 18:04 # scauzer11
    ну тогда про защитника в зимнее ТО можно забыть!!!

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