"Челси" одержал первую победу при Тухеле, одолев "Бернли"
Голы защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо принесли "Челси" первую победу при Томасе Тухеле — 2:0 над "Бернли".
В стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Томас Тухель оказал доверие Маркосу Алонсо, Мейсону Маунту, Тимо Вернеру и Тэмми Абрахэму.
У "бордовых" Джек Корк и Матей Выдра появились вместо Джоша Браунхилла и Джея Родригеса.
В отличие от матча против "Вулверхэмптона", здесь "Челси" не имел такого тотального преимущества по владению мячом в начале игры. Более того, "Бернли" чувствовал себя довольно комфортно и тоже пытался ходить вперед, пускай и безрезультатно.
Постепенно хозяева стали увеличивать давление и регулярно пристреливаться. Голкипер гостей Ник Поуп совершил три сейва, но ни с одним из них у него не возникло проблем.
А вот на четвертый раз Поуп оказался бессилен. На 40-й минуте Каллум Хадсон-Одои дерзко вошел в штрафную по правому краю и сделал скрытую передачу на Сесара Аспиликуэту, который пробил с острого угла над плечом Ника — 1:0.
Во втором тайме "синие" принялись искать второй гол, а их соперник был прижат к своим воротам. Отличный момент на 58-й минуте имел Хадсон-Одои, но его срикошетивший удар пришелся в штангу.
Чуть позже гостей был вынужден спасать Поуп, предотвратив автогол Бена Ми, который неудачно прервал прострел активного Хадсон-Одои.
Давление хозяев не было зашкаливающим, но не ослабевало, и в конце концов гости дрогнули. На 84-й минуте Кристиан Пулишич сделал передачу с левого фланга на ближний край вратарской, где Алонсо принял мяч грудью, подработал его коленом и, положив корпус, пробил с левой ноги — 2:0.
"Бернли" за весь матч не нанес ни одного точного удара. Беззубость соперника сильно упростила жизнь "Челси", который монотонно атаковал и мог не переживать насчет ответных выпадов.
"Челси" – "Бернли". Отчет о матче
31.01.2021 16:55
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Последние комментарии:
Челси врывается в чемпионскую гонку!!!
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Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Тухеля. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.
Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.
И отдельно хочется отметить молодежь Челси. Так четко выполнить установки тренера и показать невероятно зрелую и академичную игру так же достойно высшей похвалы.
Превосходная работа над ошибками и тактическая выучка от Тома. Браво!
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Чумпионси!
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похуй на эту пенсопомойку
там нормальные пацаны играют, лестер лидс 15 минут и уже 2 банки
никакого ватоката и самое главное никаких тупых гейпенсов
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31.01.2021 14:20 #
skydreams
АЛОНСА, аспилиХУЭТА, Жорж, Рюдигер)) Осталось Кепу вместо Менди поставить)) А вообще алонса даже хуже аспилиХУЭТЫ, но сегодня думаю будет жопу рвать. Про Гилмора походу можно забыть. Пздц короч Тухель с составом мутит, если проебут хейт сразу же будет жесточайший. Посмотрим, что из такого говносостава получится
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Источник: http://fapl.ru/posts/83778/?c=1#c7293330
Просто обоссаннейший пенсяра. Поборется с гриткой за звание унитаза в этом году
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Король возвращается!
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там у анчи и виллы на 2 матча меньше
так что алё, постой паровоз, не стучите колеса
пенсы, нажмите на тормоза))
(ответить)
Пойду гвозди загибать по этому случаю.. шиферные + *уй вытягивать под треки моргенштрена и фиты пумпов...
(ответить)
СИНИХ ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!
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игра челси при тухеле
2 матча, 0 допущенных ударов в створ своих ворот
просто факт
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чтота безвизио распидорасило по всей ветке
налейте валерьянки жиробасу, давно побед не видел горемыка
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Маур против такого Челси автобус похлеще Волков поставит, чтобы очко сберечь )))
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Чисто затащили те, кого местные пенсопитеки хуесосили. Как обычно)
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абсолютно новый чорли в гонке))
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АТЛЕТИКО НАХУЙ СЮДА БЫСТРО!!!!
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4 очка до лузерки е6аной, дайте нам 3 тура, су.ки, спустим этих самозванцев на их законное место!
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Менди 9 сухарь меньше чем за пол сезона, шо с е6алом у тех кто не верили в него????
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Неплохо. Правда надо сделать скидку на соперника, но с Лэмпардом вполне могли и запустить себе, как Ливерпуль. На пенсов становится интересно смотреть.
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ах да, реализация все еще кал.
но собственно а как это можно изменить, когда в атаке кривоножки)))))
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Все тот же старый и пенсионерский проебальси
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