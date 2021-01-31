"Челси" одержал первую победу при Тухеле, одолев "Бернли"

Голы защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо принесли "Челси" первую победу при Томасе Тухеле — 2:0 над "Бернли".

В стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Томас Тухель оказал доверие Маркосу Алонсо, Мейсону Маунту, Тимо Вернеру и Тэмми Абрахэму.



У "бордовых" Джек Корк и Матей Выдра появились вместо Джоша Браунхилла и Джея Родригеса.



В отличие от матча против "Вулверхэмптона", здесь "Челси" не имел такого тотального преимущества по владению мячом в начале игры. Более того, "Бернли" чувствовал себя довольно комфортно и тоже пытался ходить вперед, пускай и безрезультатно.



Постепенно хозяева стали увеличивать давление и регулярно пристреливаться. Голкипер гостей Ник Поуп совершил три сейва, но ни с одним из них у него не возникло проблем.



А вот на четвертый раз Поуп оказался бессилен. На 40-й минуте Каллум Хадсон-Одои дерзко вошел в штрафную по правому краю и сделал скрытую передачу на Сесара Аспиликуэту, который пробил с острого угла над плечом Ника — 1:0.



Во втором тайме "синие" принялись искать второй гол, а их соперник был прижат к своим воротам. Отличный момент на 58-й минуте имел Хадсон-Одои, но его срикошетивший удар пришелся в штангу.



Чуть позже гостей был вынужден спасать Поуп, предотвратив автогол Бена Ми, который неудачно прервал прострел активного Хадсон-Одои.



Давление хозяев не было зашкаливающим, но не ослабевало, и в конце концов гости дрогнули. На 84-й минуте Кристиан Пулишич сделал передачу с левого фланга на ближний край вратарской, где Алонсо принял мяч грудью, подработал его коленом и, положив корпус, пробил с левой ноги — 2:0.



"Бернли" за весь матч не нанес ни одного точного удара. Беззубость соперника сильно упростила жизнь "Челси", который монотонно атаковал и мог не переживать насчет ответных выпадов.



"Челси" – "Бернли". Отчет о матче