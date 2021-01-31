"Челси" одержал первую победу при Тухеле, одолев "Бернли"

Маркос Алонсо Голы защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо принесли "Челси" первую победу при Томасе Тухеле — 2:0 над "Бернли".

В стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Томас Тухель оказал доверие Маркосу Алонсо, Мейсону Маунту, Тимо Вернеру и Тэмми Абрахэму.

У "бордовых" Джек Корк и Матей Выдра появились вместо Джоша Браунхилла и Джея Родригеса.

В отличие от матча против "Вулверхэмптона", здесь "Челси" не имел такого тотального преимущества по владению мячом в начале игры. Более того, "Бернли" чувствовал себя довольно комфортно и тоже пытался ходить вперед, пускай и безрезультатно.

Постепенно хозяева стали увеличивать давление и регулярно пристреливаться. Голкипер гостей Ник Поуп совершил три сейва, но ни с одним из них у него не возникло проблем.

А вот на четвертый раз Поуп оказался бессилен. На 40-й минуте Каллум Хадсон-Одои дерзко вошел в штрафную по правому краю и сделал скрытую передачу на Сесара Аспиликуэту, который пробил с острого угла над плечом Ника — 1:0.

Во втором тайме "синие" принялись искать второй гол, а их соперник был прижат к своим воротам. Отличный момент на 58-й минуте имел Хадсон-Одои, но его срикошетивший удар пришелся в штангу.

Чуть позже гостей был вынужден спасать Поуп, предотвратив автогол Бена Ми, который неудачно прервал прострел активного Хадсон-Одои.

Давление хозяев не было зашкаливающим, но не ослабевало, и в конце концов гости дрогнули. На 84-й минуте Кристиан Пулишич сделал передачу с левого фланга на ближний край вратарской, где Алонсо принял мяч грудью, подработал его коленом и, положив корпус, пробил с левой ноги — 2:0.

"Бернли" за весь матч не нанес ни одного точного удара. Беззубость соперника сильно упростила жизнь "Челси", который монотонно атаковал и мог не переживать насчет ответных выпадов.

"Челси" – "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2021 16:55

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 31.01.2021 17:21 # jirrort
    Челси врывается в чемпионскую гонку!!!

    (ответить)

  2. werner 31.01.2021 17:17 # werner
    Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Тухеля. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.

    Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.
    И отдельно хочется отметить молодежь Челси. Так четко выполнить установки тренера и показать невероятно зрелую и академичную игру так же достойно высшей похвалы.

    Превосходная работа над ошибками и тактическая выучка от Тома. Браво!

    (ответить)

  3. imf-tau 31.01.2021 17:17 # imf-tau
    Чумпионси!

    (ответить)

  4. superperez101 31.01.2021 17:16 # superperez101
    похуй на эту пенсопомойку
    там нормальные пацаны играют, лестер лидс 15 минут и уже 2 банки
    никакого ватоката и самое главное никаких тупых гейпенсов

    (ответить)

  5. ry-l 31.01.2021 17:13 # ry-l
    31.01.2021 14:20 #
    skydreams

    АЛОНСА, аспилиХУЭТА, Жорж, Рюдигер)) Осталось Кепу вместо Менди поставить)) А вообще алонса даже хуже аспилиХУЭТЫ, но сегодня думаю будет жопу рвать. Про Гилмора походу можно забыть. Пздц короч Тухель с составом мутит, если проебут хейт сразу же будет жесточайший. Посмотрим, что из такого говносостава получится
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/83778/?c=1#c7293330



    Просто обоссаннейший пенсяра. Поборется с гриткой за звание унитаза в этом году

    (ответить)

  6. division 31.01.2021 17:13 # division
    Король возвращается!

    (ответить)

  7. superperez101 31.01.2021 17:12 # superperez101
    там у анчи и виллы на 2 матча меньше

    так что алё, постой паровоз, не стучите колеса
    пенсы, нажмите на тормоза))

    (ответить)

  8. bushwacka 31.01.2021 17:12 # bushwacka
    Пойду гвозди загибать по этому случаю.. шиферные + *уй вытягивать под треки моргенштрена и фиты пумпов...

    (ответить)

  9. chelsiukpro 31.01.2021 17:11 # chelsiukpro
    СИНИХ ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!

    (ответить)

  10. thegodfather 31.01.2021 17:10 # thegodfather
    игра челси при тухеле
    2 матча, 0 допущенных ударов в створ своих ворот
    просто факт

    (ответить)

  11. superperez101 31.01.2021 17:08 # superperez101
    чтота безвизио распидорасило по всей ветке
    налейте валерьянки жиробасу, давно побед не видел горемыка

    (ответить)

  12. ataman 31.01.2021 17:06 # ataman
    Маур против такого Челси автобус похлеще Волков поставит, чтобы очко сберечь )))

    (ответить)

  13. fanstevengerrard 31.01.2021 17:06 # fanstevengerrard
    Чисто затащили те, кого местные пенсопитеки хуесосили. Как обычно)

    (ответить)

  14. scauzer11 31.01.2021 17:05 # scauzer11
    абсолютно новый чорли в гонке))

    (ответить)

  15. bezviz 31.01.2021 17:05 # bezviz
    АТЛЕТИКО НАХУЙ СЮДА БЫСТРО!!!!

    (ответить)

  16. bezviz 31.01.2021 17:04 # bezviz
    4 очка до лузерки е6аной, дайте нам 3 тура, су.ки, спустим этих самозванцев на их законное место!

    (ответить)

  17. bezviz 31.01.2021 17:03 # bezviz
    Менди 9 сухарь меньше чем за пол сезона, шо с е6алом у тех кто не верили в него????

    (ответить)

  18. sausage 31.01.2021 17:01 # sausage
    Неплохо. Правда надо сделать скидку на соперника, но с Лэмпардом вполне могли и запустить себе, как Ливерпуль. На пенсов становится интересно смотреть.

    (ответить)

  19. thegodfather 31.01.2021 17:01 # thegodfather
    ах да, реализация все еще кал.
    но собственно а как это можно изменить, когда в атаке кривоножки)))))

    (ответить)

  20. januzaj00 31.01.2021 17:01 # januzaj00
    Все тот же старый и пенсионерский проебальси

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: