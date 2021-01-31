Джеррард жалеет, что не поиграл у Клоппа

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард жалеет, что не продлил свою игровую карьеру в "Ливерпуле".

Перед отъездом в "ЛА Гэлакси" на закате своей игровой карьеры Джеррард отклонил предложение "Ливерпуля" о новом однолетнем контракте.



Теперь Стивен жалеет об этом, ведь он упустил возможность поиграть у главного тренера "красных" Юргена Клоппа.



"Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что хотел бы заключить тот однолетний контракт, который мне был предложен "Ливерпулем", потому что то была возможность немного поиграть у Юргена Клоппа".



"Поэтому я чуточку жалею — чуточку, потому что сейчас я в Шотландии. Я провел великолепное время в "Ливерпуле", многого там добился и сохранил незабываемые воспоминания, и я думаю о них каждый день".



"В то же время у меня были свои жестокие неудачи, от которых я старался отстраниться. Однако я не хочу постоянно говорить о своих взлетах и падениях. Я хочу оглядываться назад с чувством нежности, потому что я жил в сказке, играл за свою местную команду и добился вещей, о которых никогда не мечтал", — цитирует Джеррарда Daily Mail.