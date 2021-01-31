Джеррард жалеет, что не поиграл у Клоппа
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард жалеет, что не продлил свою игровую карьеру в "Ливерпуле".
Перед отъездом в "ЛА Гэлакси" на закате своей игровой карьеры Джеррард отклонил предложение "Ливерпуля" о новом однолетнем контракте.
Теперь Стивен жалеет об этом, ведь он упустил возможность поиграть у главного тренера "красных" Юргена Клоппа.
"Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что хотел бы заключить тот однолетний контракт, который мне был предложен "Ливерпулем", потому что то была возможность немного поиграть у Юргена Клоппа".
"Поэтому я чуточку жалею — чуточку, потому что сейчас я в Шотландии. Я провел великолепное время в "Ливерпуле", многого там добился и сохранил незабываемые воспоминания, и я думаю о них каждый день".
"В то же время у меня были свои жестокие неудачи, от которых я старался отстраниться. Однако я не хочу постоянно говорить о своих взлетах и падениях. Я хочу оглядываться назад с чувством нежности, потому что я жил в сказке, играл за свою местную команду и добился вещей, о которых никогда не мечтал", — цитирует Джеррарда Daily Mail.
31.01.2021 16:00
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У лемперда хоть титул есть...а этот до сих про демба ба забыть не может
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Король и диспетчер сб англии.
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Клопп счастлив ,что у него не поиграл джеррард
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