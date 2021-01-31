Джеррард жалеет, что не поиграл у Клоппа

Юрген Клопп и Стивен Джеррард Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард жалеет, что не продлил свою игровую карьеру в "Ливерпуле".

Перед отъездом в "ЛА Гэлакси" на закате своей игровой карьеры Джеррард отклонил предложение "Ливерпуля" о новом однолетнем контракте.

Теперь Стивен жалеет об этом, ведь он упустил возможность поиграть у главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

"Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что хотел бы заключить тот однолетний контракт, который мне был предложен "Ливерпулем", потому что то была возможность немного поиграть у Юргена Клоппа".

"Поэтому я чуточку жалею — чуточку, потому что сейчас я в Шотландии. Я провел великолепное время в "Ливерпуле", многого там добился и сохранил незабываемые воспоминания, и я думаю о них каждый день".

"В то же время у меня были свои жестокие неудачи, от которых я старался отстраниться. Однако я не хочу постоянно говорить о своих взлетах и падениях. Я хочу оглядываться назад с чувством нежности, потому что я жил в сказке, играл за свою местную команду и добился вещей, о которых никогда не мечтал", — цитирует Джеррарда Daily Mail.


Метки Джеррард, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. asnural 31.01.2021 17:24 # asnural
    У лемперда хоть титул есть...а этот до сих про демба ба забыть не может

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  2. chr1s8rown 31.01.2021 16:54 # chr1s8rown
    Король и диспетчер сб англии.

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  3. jirrort 31.01.2021 16:54 # jirrort
    Клопп счастлив ,что у него не поиграл джеррард

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