Клопп не исключает, что "Сити" уйдет в отрыв

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп допускает, что "Манчестер Сити" уйдет в отрыв и не оставит другим командам шансов на чемпионство в Премьер-Лиге.

Вяло начав этом сезон, сейчас "Сити" может похвастать восемью победами подряд в Премьер-Лиге — или 10 в 12 последних матчах чемпионата.



Этот рывок позволил "горожанам" взлететь на вершину турнирной таблицы, поэтому Клопп не уверен, что ожидаемая многими захватывающая чемпионская гонка будет возможна.



"Может ли этот сезон стать самым захватывающим в плане чемпионской гонки? Может быть. Но может быть и так, что теперь "Сити" уйдет в отрыв, потому что они в хорошей позиции и снова играют в хороший футбол".



"Мы видим, что это сложный сезон для всех команд — может быть, за исключением "Вест Хэма" и "Лестера", которые выглядят весьма хорошо".



"Есть много команд, которые выглядят хорошо, но у всех нас случаются взлеты и падения по ходу сезона в силу различных причин".



"Это определенно тот год, когда тебе требуется везение в плане травм, чтобы замахнуться на высокие цели. Везение играет более важную роль, чем в предыдущие годы, потому что плотность матчей гораздо выше. Но я могу предположить, что это очень захватывающий сезон для нейтрального зрителя", — цитирует Клоппа ESPN.