Тухель: "Потенциал Хаверца бесконечен"

Наставник "Челси" Томас Тухель уверен, что ему удастся раскрыть потенциал атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Напомним, Хаверц стал самой крупной покупкой "Челси" в летнее трансферное окно. Приглашение Кая из "Байера" обошлось "синим" в 71 миллион фунтов.



Адаптация 21-летнего немца к высоким требованиям Премьер-Лиги проходит очень тяжело, однако у Тухеля есть кое-какие мысли на этот счет.



"Его потенциал бесконечен. Переход в "Челси" стал вызовом для него, но он принял смелое решение".



"Во-первых, должен признаться, что я являюсь огромным поклонником того, как "Байер" воспитывает игроков и в какой классный футбол они играют. Однако ты приехал из Леверкузена в "Челси", и разница в культуре не может быть еще больше".



"Ты приехал из клуба, для которого второе-третье место или попадание в топ-4 является нормальным результатом. Это все равно хороший результат, и я их всецело уважаю, однако теперь ты в клубе, который открыто говорит о трофеях и чемпионстве..."



"В этом "Челси" похож на "Баварию", они тоже требуют трофеи, трофеи, трофеи каждый год. Это сказывается на атмосфере в клубе".



"Поэтому Кай не только приехал в другую страну, другой клуб с другими партнерами по команде, что само по себе сложно и является вызовом, но и оказался в кардинальной другой культуре. Мне нравится это, потому что он далек от своей зоны комфорта".



"Я почувствовал, что он очень умный, дружелюбный и открытый парень с огромным потенциалом, и мы будем подстегивать его. Он выглядит парнем, которого нужно подстегивать, и мы не перестанем делать это".



"Это идеальная лига для него, потому что здесь он не сможет расслабиться. Нужно ставить перед ним вызовы, чтобы он не полагался только на свой бесконечный талант. В конце концов вопрос следующий: есть ли у него зубы, чтобы справиться с этим?"



"Я остался доволен его игрой против "Вулверхэмптона", потому что он едва не забил победный гол головой, несмотря на всех этих высоких и сильных игроков соперника. Это могло бы быть славное окончание матча".



"Он сыграл без колебаний в том эпизоде, и именно это я хочу видеть от него. Остальное приложится, потому что этот парень может стать очень важной частью этого клуба", — цитирует Тухеля Goal.