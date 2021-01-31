"Челси" отправил Бабу в Грецию
Левый защитник "Челси" Абдул Рахман Баба проведет остаток сезона в греческом ПАОКе на правах аренды.
Баба принадлежит "Челси" с 2015 года, когда он был куплен у "Аугсбурга" по сделке стоимостью 22 миллиона фунтов.
26-летний ганец сыграл 23 матча в своем дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж", но затем пропал с радаров, успев побывать в "Шальке-04", "Реймсе" и "Мальорке" на правах аренды.
Восстановившись после очередной травмы, Баба сыграл несколько матчей за резервную команду "Челси" в этом сезоне, а теперь отправляется за практикой в ПАОК, который в данный момент занимает четвертое место в греческом чемпионате.
31.01.2021 13:10
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Последние комментарии:
Если честно, то он не так уж плохо и играл) при чём это было тогда, когда у Челче была лютая чехарда не левом фланге защиты.
Хз, не повезло парню.
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Грановскую?
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ехехех гениальная покупка. Вспомните еще Джилободжи и Бакойококо
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Надо было в никчёмный гейклуб аснл отправить.
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