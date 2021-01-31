"Челси" отправил Бабу в Грецию

Левый защитник "Челси" Абдул Рахман Баба проведет остаток сезона в греческом ПАОКе на правах аренды.

Баба принадлежит "Челси" с 2015 года, когда он был куплен у "Аугсбурга" по сделке стоимостью 22 миллиона фунтов.



26-летний ганец сыграл 23 матча в своем дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж", но затем пропал с радаров, успев побывать в "Шальке-04", "Реймсе" и "Мальорке" на правах аренды.



Восстановившись после очередной травмы, Баба сыграл несколько матчей за резервную команду "Челси" в этом сезоне, а теперь отправляется за практикой в ПАОК, который в данный момент занимает четвертое место в греческом чемпионате.