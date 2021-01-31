Тухель не переживает, что получил контракт только на 18 месяцев

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что его не смущает относительно короткий срок его контракта — только 18 месяцев.

Уволив Фрэнка Лэмпарда в минувший понедельник, уже на следующий день "Челси" заключил с Тухелем контракт до конца следующего сезона.



Томас отлично осведомлен, насколько беспощаден бывает со своими тренерами владелец "синих" Роман Абрамович, однако это не пугает немца.



"Я хочу быть честен с вами. Поначалу, я смутился и подумал: "Ох, контракт всего на 18 месяцев?"



"Но спустя минуту я пришел к выводу: "А что это меняет? Что будет иначе, если они дадут мне контракт на четыре с половиной года и все равно меня уволят?" Если они не будут довольны мной, они в любом случае меня уволят".



"Если они дадут мне контракт на четыре с половиной года и включат в него условие о том, что они не заплатят мне в случае увольнения, как я могу быть уверен, что проведу здесь четыре с половиной года? Никак. Такова правда".



"Я решил поступить смело и пойти на это приключение, потому что для меня было абсолютно ясно, что я хочу этого и не хочу упускать этот шанс. Таков мой характер — возможности перевешивают риски для меня".



"Лично я абсолютно ничего не боюсь. Я очень благодарен за возможность работать на этом уровне. Я не хочу терять время, думая о рисках", — цитирует Тухеля Daily Mail.