Клопп: "Вест Хэм" выступает невероятно хорошо"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Вест Хэм" выступает невероятным образом в этом сезоне.

В случае победы над "Ливерпулем" в воскресенье "Вест Хэм" сможет подвинуть своего соперника с четвертого места в Премьер-Лиге.



Клопп отдает должное результатам "молотобойцев", одновременно указывая, что на стороне лондонской команды преимущество в физической готовности.



"Вест Хэм" набрал невероятный ход. Нам будет тяжело, потому что соперник имел два лишних днях отдыха, а это имеет огромное значение".



"Однако мы отправимся туда, чтобы дать бой и показать им, что мы хотим выиграть матч".



"Мы уважаем их и уважаем их серию. "Вест Хэм" выступает невероятно хорошо, но я даже не знаю, насколько меньше они сыграли матчей, чем мы. Так что в игре будут моменты, когда нам будет тяжело физически", — цитирует Клоппа Sky Sports.