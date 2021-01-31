Клопп: "Вест Хэм" выступает невероятно хорошо"

Ливерпуль — Вест Хэм Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Вест Хэм" выступает невероятным образом в этом сезоне.

В случае победы над "Ливерпулем" в воскресенье "Вест Хэм" сможет подвинуть своего соперника с четвертого места в Премьер-Лиге.

Клопп отдает должное результатам "молотобойцев", одновременно указывая, что на стороне лондонской команды преимущество в физической готовности.

"Вест Хэм" набрал невероятный ход. Нам будет тяжело, потому что соперник имел два лишних днях отдыха, а это имеет огромное значение".

"Однако мы отправимся туда, чтобы дать бой и показать им, что мы хотим выиграть матч".

"Мы уважаем их и уважаем их серию. "Вест Хэм" выступает невероятно хорошо, но я даже не знаю, насколько меньше они сыграли матчей, чем мы. Так что в игре будут моменты, когда нам будет тяжело физически", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2021 12:00

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  1. okko 31.01.2021 12:09 # okko
    что самое смешное Мойес как тренер > Ольга. Даже сравнивать неловко

    (ответить)

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