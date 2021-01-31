Переход Роуза в "Трабзонспор" сорвался

Переход защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза в "Трабзонспор" сорвался.

Угодив в опалу к главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, Роуз не был заявлен "шпорами" на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов в этом сезоне.



Облегчить страдания Дани был готов "Трабзонспор", предложивший 30-летнему англичанину контракт на три с половиной года, о чем в эксклюзивном материале сообщило издание talkSPORT.



Однако близость трансферного дедлайна и невозможность оформить переход быстро ввиду коронавирусных ограничений заставили турецкий клуб сдать назад.



"Учитывая время, сейчас уже сложно осуществить этот трансфер. Он потребовал бы семь дней. Давайте сосредоточимся на тех трансферах, которые мы еще можем оформить", — сообщил президент "Трабзонспора" Ахмет Агаоглу.



Ожидается, что теперь "Тоттенхэм" может попробовать договориться с Роузом о досрочном прекращении контракта, остаточная стоимость которого составляет 2.4 млн. фунтов.