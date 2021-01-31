Кин: "Юнайтед" испугался борьбы за титул"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обвинил "красных дьяволов", что те испугались борьбы за титул Премьер-Лиги.

Стоило "Юнайтед" выйти в лидеры Премьер-Лиги и обозначить свои чемпионские амбиции, как последовало сенсационное домашнее поражение 1:2 от "Шеффилд Юнайтед" и безголевая ничья с ослабленным "Арсеналом".



И если первый результат Кин еще может простить команде Оле Гуннара Сульшера, то после второго он делает однозначный вывод: "Юнайтед" спасовал.



"Я хватаюсь за голову от "Юнайтед". Сегодня они выглядели так, словно практически не верят в то, что могут выиграть матч, и это тревожит меня".



"Ведь вы — "Манчестер Юнайтед", и вам противостоит "Арсенал" без нескольких игроков. Все было в ваших руках".



"В целом это была игра невысокого темпа. "Манчестер Юнайтед" показал недостаточно классную игру, не проявив особой уверенности и желания победить "Арсенал". "Арсенал" определенно заслужил ничью, как минимум".



"На протяжении последних месяцев их хвалили, и они своего рода незаметно проскользнули на вершину таблицы. Они выработали в себе привычку выигрывать матчи, даже не играя отлично".



Но в последние три-четыре недели, когда они забрались на вершину, люди стали спрашивать: "А вы сможете выиграть лигу? А вы сможете соперничать с "Манчестер Сити"? И внезапно оказалось, что их игроки практически испугались этого вызова. Словно они не знают, готовы ли к этому".



"Такие матчи, как против "Шеффилд Юнайтед", могут случиться. Они могут случиться, когда ты плохо настроился".



"Но сегодня я хватаюсь за голову от этой команды. Вы же играете за "Манчестер Юнайтед", и Оле продолжает твердить про этих игроков: "Они победители, они победители". Что ж, ладно. Тогда покажите нам это. Это "Манчестер Юнайтед", и вас позвали сюда, чтобы выигрывать большие трофеи".



"У меня есть вопросы насчет этой группы игроков уже несколько лет, и сейчас они оказались в отличном положении. Я смотрю на них и спрашиваю себя, готовы ли они. Такое впечатление, что они практически боятся этого".



"Вы играете за "Манчестер Юнайтед". Используйте свой шанс. Сегодня они не попытались", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.