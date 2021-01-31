"Юнайтед" может подписать Рамоса и Кунде

"Манчестер Юнайтед" может укрепить центр обороны с помощью Серхио Рамоса из "Реала" и Жюля Кунде из "Севильи" грядущим летом.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, переговоры Рамоса и "Реала" о продлении истекающего в конце сезона контракта зашли в тупик и возобновлены не будут.



Серхио твердо решил, что покинет Мадрид свободным агентом. 34-летний испанец уже отверг ряд предложений из Азии и осведомлен об интересе ПСЖ, но хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.



За переезд в Англию выступает и Рене Рамос, брат и агент Серхио. Представитель защитника уже волен вести переговоры с зарубежными клубами, однако запросы по зарплате — свыше 200 тысяч фунтов в неделю — резко сужают круг возможных направлений.



Близкий к Рамосу источник сообщает, что Серхио было бы "очень сложно" перейти в "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", но до конца исключать это нельзя. Гораздо вероятнее выглядит вариант с "Юнайтед", который в предыдущее окно уже подписал одного ветерана с огромной зарплатой в лице Эдинсона Кавани.



В другом своем материале с пометкой "эксклюзив" Daily Mirror называет Кунде целью номер один главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера на грядущее лето.



Жюль пришел в "Севилью" лишь 18 месяцев назад из "Бордо" за 22 млн. фунтов, но сейчас оценивается уже в 60 млн. фунтов. Боссы "Юнайтед" считают, что 22-летний француз стал бы идеальным партнером для Харри Магуайра в долгосрочной перспективе.



Кунде также находится на радаре у "Баварии", "Ювентуса" и "Реала", а прошлым летом пресса сообщала об интересе к Жюлю со стороны "Манчестер Сити", который в итоге купил Рубена Диаша у "Бенфики".