Артета: "Мы движемся в правильном направлении"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета счел безголевую ничью с "Манчестер Юнайтед" как признак того, что его команда движется в правильном направлении.

Артета признает, что "Арсенал" не лучшим образом начал домашний матч против "Юнайтед", однако "канонирам" удалось перестроить свою игру, что весьма порадовало Микеля.



Артета также отмечает, что это очки "канониры" набрали без Кирана Тирни, Букайо Сака и Пьер-Эмерика Обамеянга.



"Думаю, это был справедливый результат".



"Это была большая битва, где обе команды хотели победить. Матч вышел очень боевым. Они имели кое-какие моменты в первом тайме, а во втором тайме лучшие моменты создали мы. Однако такие большие моменты еще нужно использовать, чтобы победить".



"Наверное, оба тренера чувствуют, что его команда должна была победить. Это был большой матч, и мы играли друг против друга лицом к лицу. Трое наших лучших игроков отсутствовали, что, наверное, сказалось, но я очень доволен парнями сегодня".



"Это признак прогресса. Учитывая обстоятельства и наши потери, это было большое испытание для нас, и я думаю, команда его выдержала, показав, как сильно они хотят одержать победу".



"Каждый, кто принимал участие в матче, постарался изо всех сил и провел очень сильный матч. В первом матче мы приняли ряд плохих решений, теряя мяч в опасных позициях, но когда мы начали исправлять это и лучше использовать высокий прессинг, команда стала выглядеть по-другому, и мы стремились к победе".



"У нас очень хорошая серия, хотя нам противостояли сильные соперники. Мы выступаем по безумному графику и постоянно теряем игроков, но мы движемся в правильном направлении", — цитирует Артету Sky Sports.