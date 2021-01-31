21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 31 января, четырьмя поединками завершится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — БЕРНЛИ 15:00



Новому главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю предстоит познакомиться с манерой игры "Бернли", который полон уверенности в себе после побед над "Ливерпулем" и "Астон Виллой" в двух последних матчах чемпионата. "Синие" уступили лишь раз в 13 встречах с "бордовыми" в рамках Премьер-Лиги — 2:3 на "Стэмфорд Бридж" в августе 2017.



Полузащитник "Челси" Нголо Канте возобновил тренировки после травмы задней поверхности беда.



Чарли Тэйлор и Эшли Барнс уже вернулись к тренировкам, но наставник "Бернли" Шон Дайч был скептичен насчет их участия в матче. Джош Браунхилл тоже под вопросом.



ЛЕСТЕР — ЛИДС 17:00



Когда "Лестер" гостил у "Лидса" в ноябре, то победил просто в доминирующей манере, но в этом была велика заслуга Джейми Варди, котоый на сей раз не сыграет. В случае победы "лисы" смогут опередить "Манчестер Юнайтед" и стать главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити". "Лестер" ни разу не уступил в пяти последних встречах с "белыми" во всех соревнованиях.



Защитник "Лидса" Диего Льоренте может пропустить до месяца с травмой задней поверхности бедра. Остаются вне игры Робин Кох, Гаэтано Берарди и Адам Форшоу.



Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди выбыл до следующего уикенда с травмой задней поверхности бедра, но Джонни Эванс должен быть в порядке. Упомянутый выше Варди восстанавливается после операции на грыже.



ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30



"Вест Хэм" впервые в своей истории выиграл все шесть первых матчей в календарном году, что наилучшим образом говорит о форме команды Дэвида Мойеса. "Ливерпуль" посреди недели одержал свою первую победу в шести последних поединках Премьер-Лиги, одолев на выезде "Тоттенхэм". "Молотобойцы" ни разу не выиграли в девяти последних встречах с "красными" в рамках чемпионата, уступив семь раз.



Джесси Лингарду придется подождать своего дебюта за "Вест Хэм" до следующего матча.



"Ливерпуль" будет лишен Фабиньо, а Жоэль Матип находится под вопросом. Виргил Ван Дейк, Джо Гомес и Диогу Жота продолжают лечиться.



БРАЙТОН — ТОТТЕНХЭМ 22:15



При довольно неплохом футболе "Брайтон" до сих пор не знает побед дома в этом сезоне в рамках чемпионата — других таких команд в четырех высших дивизионах Англии нет. "Тоттенхэм" выиграл все три своих выездных матча в 2021 году с общим счетом 12:2. "Шпоры" одержали семь побед в девяти последних встречах с "чайками" во всех соревнованиях.



"Брайтон" по-прежнему вынужден обходиться без Тарика Лэмпти и Данни Уэлбека, но последний может вернуться уже на следующей неделе.



"Тоттенхэм" на несколько недель потерял нападающего Харри Кейна, повредившего обе лодыжки против "Ливерпуля". Серхио Регилон и Деле Алли под вопросом. Джовани Ло Чельсо точно не сыграет.