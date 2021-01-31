21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 31 января, четырьмя поединками завершится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЧЕЛСИ — БЕРНЛИ 15:00
Новому главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю предстоит познакомиться с манерой игры "Бернли", который полон уверенности в себе после побед над "Ливерпулем" и "Астон Виллой" в двух последних матчах чемпионата. "Синие" уступили лишь раз в 13 встречах с "бордовыми" в рамках Премьер-Лиги — 2:3 на "Стэмфорд Бридж" в августе 2017.
Полузащитник "Челси" Нголо Канте возобновил тренировки после травмы задней поверхности беда.
Чарли Тэйлор и Эшли Барнс уже вернулись к тренировкам, но наставник "Бернли" Шон Дайч был скептичен насчет их участия в матче. Джош Браунхилл тоже под вопросом.
ЛЕСТЕР — ЛИДС 17:00
Когда "Лестер" гостил у "Лидса" в ноябре, то победил просто в доминирующей манере, но в этом была велика заслуга Джейми Варди, котоый на сей раз не сыграет. В случае победы "лисы" смогут опередить "Манчестер Юнайтед" и стать главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити". "Лестер" ни разу не уступил в пяти последних встречах с "белыми" во всех соревнованиях.
Защитник "Лидса" Диего Льоренте может пропустить до месяца с травмой задней поверхности бедра. Остаются вне игры Робин Кох, Гаэтано Берарди и Адам Форшоу.
Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди выбыл до следующего уикенда с травмой задней поверхности бедра, но Джонни Эванс должен быть в порядке. Упомянутый выше Варди восстанавливается после операции на грыже.
ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30
"Вест Хэм" впервые в своей истории выиграл все шесть первых матчей в календарном году, что наилучшим образом говорит о форме команды Дэвида Мойеса. "Ливерпуль" посреди недели одержал свою первую победу в шести последних поединках Премьер-Лиги, одолев на выезде "Тоттенхэм". "Молотобойцы" ни разу не выиграли в девяти последних встречах с "красными" в рамках чемпионата, уступив семь раз.
Джесси Лингарду придется подождать своего дебюта за "Вест Хэм" до следующего матча.
"Ливерпуль" будет лишен Фабиньо, а Жоэль Матип находится под вопросом. Виргил Ван Дейк, Джо Гомес и Диогу Жота продолжают лечиться.
БРАЙТОН — ТОТТЕНХЭМ 22:15
При довольно неплохом футболе "Брайтон" до сих пор не знает побед дома в этом сезоне в рамках чемпионата — других таких команд в четырех высших дивизионах Англии нет. "Тоттенхэм" выиграл все три своих выездных матча в 2021 году с общим счетом 12:2. "Шпоры" одержали семь побед в девяти последних встречах с "чайками" во всех соревнованиях.
"Брайтон" по-прежнему вынужден обходиться без Тарика Лэмпти и Данни Уэлбека, но последний может вернуться уже на следующей неделе.
"Тоттенхэм" на несколько недель потерял нападающего Харри Кейна, повредившего обе лодыжки против "Ливерпуля". Серхио Регилон и Деле Алли под вопросом. Джовани Ло Чельсо точно не сыграет.
31.01.2021 07:00
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Алга Бернлей!
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Алга Челсей!
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