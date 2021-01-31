21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Дэвид Мойес и Юрген Клопп В воскресенье, 31 января, четырьмя поединками завершится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — БЕРНЛИ 15:00

Новому главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю предстоит познакомиться с манерой игры "Бернли", который полон уверенности в себе после побед над "Ливерпулем" и "Астон Виллой" в двух последних матчах чемпионата. "Синие" уступили лишь раз в 13 встречах с "бордовыми" в рамках Премьер-Лиги — 2:3 на "Стэмфорд Бридж" в августе 2017.

Полузащитник "Челси" Нголо Канте возобновил тренировки после травмы задней поверхности беда.

Чарли Тэйлор и Эшли Барнс уже вернулись к тренировкам, но наставник "Бернли" Шон Дайч был скептичен насчет их участия в матче. Джош Браунхилл тоже под вопросом.

ЛЕСТЕР — ЛИДС 17:00

Когда "Лестер" гостил у "Лидса" в ноябре, то победил просто в доминирующей манере, но в этом была велика заслуга Джейми Варди, котоый на сей раз не сыграет. В случае победы "лисы" смогут опередить "Манчестер Юнайтед" и стать главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити". "Лестер" ни разу не уступил в пяти последних встречах с "белыми" во всех соревнованиях.

Защитник "Лидса" Диего Льоренте может пропустить до месяца с травмой задней поверхности бедра. Остаются вне игры Робин Кох, Гаэтано Берарди и Адам Форшоу.

Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди выбыл до следующего уикенда с травмой задней поверхности бедра, но Джонни Эванс должен быть в порядке. Упомянутый выше Варди восстанавливается после операции на грыже.

ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30

"Вест Хэм" впервые в своей истории выиграл все шесть первых матчей в календарном году, что наилучшим образом говорит о форме команды Дэвида Мойеса. "Ливерпуль" посреди недели одержал свою первую победу в шести последних поединках Премьер-Лиги, одолев на выезде "Тоттенхэм". "Молотобойцы" ни разу не выиграли в девяти последних встречах с "красными" в рамках чемпионата, уступив семь раз.

Джесси Лингарду придется подождать своего дебюта за "Вест Хэм" до следующего матча.

"Ливерпуль" будет лишен Фабиньо, а Жоэль Матип находится под вопросом. Виргил Ван Дейк, Джо Гомес и Диогу Жота продолжают лечиться.

БРАЙТОН — ТОТТЕНХЭМ 22:15

При довольно неплохом футболе "Брайтон" до сих пор не знает побед дома в этом сезоне в рамках чемпионата — других таких команд в четырех высших дивизионах Англии нет. "Тоттенхэм" выиграл все три своих выездных матча в 2021 году с общим счетом 12:2. "Шпоры" одержали семь побед в девяти последних встречах с "чайками" во всех соревнованиях.

"Брайтон" по-прежнему вынужден обходиться без Тарика Лэмпти и Данни Уэлбека, но последний может вернуться уже на следующей неделе.

"Тоттенхэм" на несколько недель потерял нападающего Харри Кейна, повредившего обе лодыжки против "Ливерпуля". Серхио Регилон и Деле Алли под вопросом. Джовани Ло Чельсо точно не сыграет.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 31.01.2021 07:59 # bmw-e34
    Любите Челси, долбите в Челси!!!

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  2. jirrort 31.01.2021 07:53 # jirrort
    Любите Челси, верьте в Челси!!!

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  3. bmw-e34 31.01.2021 07:53 # bmw-e34
    Алга Бернлей!

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  4. chelsea-69 31.01.2021 07:40 # chelsea-69
    Алга Челсей!

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