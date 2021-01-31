Сульшер: "Наши моменты были лучше, чем у "Арсенала"

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команда была ближе к победе, чем "Арсенал", в субботнем матче на "Эмирейтс" (0:0).

В субботу "красные дьяволы" совершили вторую потерю очков подряд, несколькими днями ранее сенсационно уступив "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:2.

Тем не менее, на сей раз игра команды порадовала Сульшера гораздо больше.

"Наши моменты, чтобы выиграть матч, были лучше. Мы достойно оборонялись и создали два огромных шанса после прострела и после хорошей комбинации".

"Я чувствую, что мы сыграли хорошо. Был отрезок в 10-15 минут, когда мы чересчур сбавили обороты и были слегка пассивны, но в остальном я доволен парнями".

"Мы были расстроены своим поражением в среду, но сегодня игроки сделали то, что и должны были. Используешь ты свои моменты или нет, не всегда подконтрольно тебе — у соперника тоже был шанс, и они попали в перекладину".

"Мы берем это очко и движемся дальше. Во вторник нам играть против "Саутгемптона" — это словно сезон НБА, и мы проводим серию матчей на выезде", — цитирует Сульшера The Independent.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2021 00:05

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 31.01.2021 00:35 # acceptodessa
    Такой же сказочный, как и шоу

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  2. vyrentz 31.01.2021 00:26 # vyrentz
    Фанаты Юнайтед поверят, они же матчи не смотрят

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