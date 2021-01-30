Шоу: "Неприемлемо возвращаться домой с очком"

Люк Шоу Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу выразил разочарование по поводу ничейного результата матча против "Арсенала".

Субботний матч Премьер-Лиги на "Эмирейтс" не принес голов, причем "Юнайтед" по-настоящему не потревожил голкипера "Арсенала" Бернда Лена, за исключением дальнего удара Фреда в начале встречи.

Однако у Шоу сложилось впечатление, что "красные дьяволы" были ближе к победе. Люк требует от своих партнеров научиться выигрывать матчи против больших команд.

"Я чувствую, что мы потеряли два очка. Я чувствую, что мы контролировали игру — у "Арсенала" был неплохой отрезок, однако мы ощущали себя комфортно и имели бесчисленное количество больших моментов, которые мы не использовали. Было бы великолепно победить здесь, мы должны выигрывать такого рода матчи".

"Думаю, учитывая созданные нами моменты, неприемлемо возвращаться домой с очком — я еще не был в раздевалке, но я уверен, что парни расстроены".

"Временами мы играли слишком медленно. Во втором тайме мы были неряшливы и теряли мяч. Мы не выглядели, словно хотим играть. Мы создавали моменты и не забивали, и это стоило нам двух очков".

"Мы потеряли очки посреди недели и сегодня снова. Если мы хотим поучаствовать в чемпионской гонке, мы должны выигрывать такого рода матчи. Я не знаю, что еще сказать", — поведал Шоу Sky Sports.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2021 23:00

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  1. vyrentz 30.01.2021 23:11 # vyrentz
    Ляказет пожалел, Треблисты)))

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  2. apl-nash 30.01.2021 23:08 # apl-nash
    Чо там с огромным шансом на требл-Шоу?

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  3. emil7 30.01.2021 23:06 # emil7
    михайло, что у тебя вечно акцент на слове "очко", ты че латентный радужный парень?

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  4. ganinilyha 30.01.2021 23:01 # ganinilyha
    С целым очком

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  5. unclearness 30.01.2021 23:01 # unclearness
    Ну шо за ебанат ето шоу

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