Шоу: "Неприемлемо возвращаться домой с очком"
Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу выразил разочарование по поводу ничейного результата матча против "Арсенала".
Субботний матч Премьер-Лиги на "Эмирейтс" не принес голов, причем "Юнайтед" по-настоящему не потревожил голкипера "Арсенала" Бернда Лена, за исключением дальнего удара Фреда в начале встречи.
Однако у Шоу сложилось впечатление, что "красные дьяволы" были ближе к победе. Люк требует от своих партнеров научиться выигрывать матчи против больших команд.
"Я чувствую, что мы потеряли два очка. Я чувствую, что мы контролировали игру — у "Арсенала" был неплохой отрезок, однако мы ощущали себя комфортно и имели бесчисленное количество больших моментов, которые мы не использовали. Было бы великолепно победить здесь, мы должны выигрывать такого рода матчи".
"Думаю, учитывая созданные нами моменты, неприемлемо возвращаться домой с очком — я еще не был в раздевалке, но я уверен, что парни расстроены".
"Временами мы играли слишком медленно. Во втором тайме мы были неряшливы и теряли мяч. Мы не выглядели, словно хотим играть. Мы создавали моменты и не забивали, и это стоило нам двух очков".
"Мы потеряли очки посреди недели и сегодня снова. Если мы хотим поучаствовать в чемпионской гонке, мы должны выигрывать такого рода матчи. Я не знаю, что еще сказать", — поведал Шоу Sky Sports.
30.01.2021 23:00
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Последние комментарии:
Ляказет пожалел, Треблисты)))
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Чо там с огромным шансом на требл-Шоу?
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михайло, что у тебя вечно акцент на слове "очко", ты че латентный радужный парень?
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С целым очком
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Ну шо за ебанат ето шоу
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