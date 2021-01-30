"Арсенал" и "Юнайтед" сыграли без голов
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" не выявили сильнейшего и даже не смогли забить — 0:0.
По сравнению с победным выездом к "Саутгемптону" из стартового состава "канониров" пропал Букайо Сака, которого заменил Габриэль Мартинелли. Новичок Мартин Эдегор начал игру в запасе.
Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал на домашнее поражение от "Шеффилд Юнайтед", убрав из состава Акселя Туанзебе, Алекса Теллеса, Неманью Матича, Мейсона Гринвуда и Антони Мартиаля, вместо которых вышли Виктор Линделеф, Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Фред и Эдинсон Кавани.
Первые минут 20 команды провели в разведке, лишь обменявшись дальними ударами. Александр Лакасетт размял Давида Де Хеа, а вот Бернд Лено кончиками пальцев отвел угрозу от своих ворот после выстрела Фреда.
Постепенно гости обозначили некоторое территориальное преимущество, но Лено уже не приходилось напрягаться так, как в начале матча, — большинство ударов "Юнайтед" были неточными или блокировались.
Второй тайм начался с пятиминутки активности "Арсенала". Опасные удары из пределов штрафной площади наносили вышедший на замену Виллиан и Николя Пепе, но оба были заблокированы защитниками.
Вскоре Лакасетт пробил со штрафного и попал в перекладину, а Эмиль Смит-Роу проверил Де Хеа на бдительность.
"Дьяволы" пару раз ответили с опасными попытками Люка Шоу прострелить внутри штрафной, но затем игра стала затухать. В концовке обе команды побоялись упустить ничью.
Несмотря на три десятка ударов, голов забить командам не удалось. "Юнайтед" был чуть лучше в первом тайме, "Арсенал" — во втором, но победу никто не заслужил.
"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
30.01.2021 22:25
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пока дебильные манки будут считать Олега тренером, ничего не зменится. "Олег притормозил" от рождения, блять))) сука, ору
(ответить)
Чёт Олег притормозил, хуевая реакция на поражение в предыдущем матче... Арсенал никуя не показал, кроме прессинга, но этого оказалось достаточно. Дурацкий матч получился.
(ответить)
вилла щас обогонит походу челси
и еще матч в запасе останется
(ответить)
Как я кончаю когда троллю синих животных
Как я обожаю когда синяя помойка на дне
Ой мне как нравится когда синие животные болеет
за Мю или за Тотхэм что бы не нюхать пердак Арса или Ливера
и у меня Ностальгия увидев таблицу АПЛ что синяя помойка
на законном месте
САСЯНДРАААА СИНЯЯ ПОМОЙКААААА
(ответить)
Это получается Арсеналу 6 очков до чемпионства осталось. Тогда ж было 27.
(ответить)
Вот и -5 от 1 места, а там и Лига Европы недалеко
(ответить)
я люблю вино, смелым делает оно.
(ответить)
Крч, сити с чемпиком
(ответить)
выеб города и заработав денег жопу моей дамы возит новй мерин !!
(ответить)
Если кто не чувствовал градус игры, значит болейте за настольный теннис. Это классика английского футбола.
(ответить)
настоящие тупой команды
(ответить)
Говорят там обсоСити за картонину борется... У ТОП команд спад и кризис, поэтому они могут стать картоновым чемпионом. Самым позорным...
(ответить)
челси - 9
а щас будет топ матч
саут вилла
и интрига и голы посмотрим
(ответить)
шоу сказочный долбоеб и послематчевое интревью это подтверждает
(ответить)
Как Мю играет с биг6
Арсенал 0:1 - 0:0
Челси 0:0
Сити 0:0
Ливерпуль 0:0
Тотенхэм 1:6
Итого: 4 очка из 18, 1 забитый мяч в 6 играх и 7 пропущенных. Эти немощные претенденты сами не могут и другим не дают играть.
41 очко в 21 туре для Мю это жуткий оверперформ, удивлюсь увидеть из в топ 4 по итогу...
(ответить)
Где синяя помойка
(ответить)
только ноулайфеы смотрели этот матч
(ответить)
Блять
(ответить)
тем временем акции тухеля падают в цене еще на 1 пункт
(ответить)
Lacazette is MVP
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий