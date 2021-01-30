"Арсенал" и "Юнайтед" сыграли без голов

Эдинсон Кавани и Давид Луис "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" не выявили сильнейшего и даже не смогли забить — 0:0.

По сравнению с победным выездом к "Саутгемптону" из стартового состава "канониров" пропал Букайо Сака, которого заменил Габриэль Мартинелли. Новичок Мартин Эдегор начал игру в запасе.

Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал на домашнее поражение от "Шеффилд Юнайтед", убрав из состава Акселя Туанзебе, Алекса Теллеса, Неманью Матича, Мейсона Гринвуда и Антони Мартиаля, вместо которых вышли Виктор Линделеф, Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Фред и Эдинсон Кавани.

Первые минут 20 команды провели в разведке, лишь обменявшись дальними ударами. Александр Лакасетт размял Давида Де Хеа, а вот Бернд Лено кончиками пальцев отвел угрозу от своих ворот после выстрела Фреда.

Постепенно гости обозначили некоторое территориальное преимущество, но Лено уже не приходилось напрягаться так, как в начале матча, — большинство ударов "Юнайтед" были неточными или блокировались.

Второй тайм начался с пятиминутки активности "Арсенала". Опасные удары из пределов штрафной площади наносили вышедший на замену Виллиан и Николя Пепе, но оба были заблокированы защитниками.

Вскоре Лакасетт пробил со штрафного и попал в перекладину, а Эмиль Смит-Роу проверил Де Хеа на бдительность.

"Дьяволы" пару раз ответили с опасными попытками Люка Шоу прострелить внутри штрафной, но затем игра стала затухать. В концовке обе команды побоялись упустить ничью.

Несмотря на три десятка ударов, голов забить командам не удалось. "Юнайтед" был чуть лучше в первом тайме, "Арсенал" — во втором, но победу никто не заслужил.

"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2021 22:25

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 30.01.2021 23:10 # vyrentz
    Пока дебильные манки будут считать Олега тренером, ничего не зменится. "Олег притормозил" от рождения, блять))) сука, ору

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  2. mancunia-planet 30.01.2021 23:01 # mancunia-planet
    Чёт Олег притормозил, хуевая реакция на поражение в предыдущем матче... Арсенал никуя не показал, кроме прессинга, но этого оказалось достаточно. Дурацкий матч получился.

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  3. superperez101 30.01.2021 22:59 # superperez101
    вилла щас обогонит походу челси
    и еще матч в запасе останется

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  4. v-0987654321 30.01.2021 22:56 # v-0987654321
    Как я кончаю когда троллю синих животных
    Как я обожаю когда синяя помойка на дне
    Ой мне как нравится когда синие животные болеет
    за Мю или за Тотхэм что бы не нюхать пердак Арса или Ливера
    и у меня Ностальгия увидев таблицу АПЛ что синяя помойка
    на законном месте
    САСЯНДРАААА СИНЯЯ ПОМОЙКААААА

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  5. fanstevengerrard 30.01.2021 22:52 # fanstevengerrard
    Это получается Арсеналу 6 очков до чемпионства осталось. Тогда ж было 27.

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  6. ganinilyha 30.01.2021 22:50 # ganinilyha
    Вот и -5 от 1 места, а там и Лига Европы недалеко

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  7. geniusss 30.01.2021 22:48 # geniusss
    я люблю вино, смелым делает оно.

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  8. januzaj00 30.01.2021 22:47 # januzaj00
    Крч, сити с чемпиком

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  9. geniusss 30.01.2021 22:44 # geniusss
    выеб города и заработав денег жопу моей дамы возит новй мерин !!

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  10. acceptodessa 30.01.2021 22:43 # acceptodessa
    Если кто не чувствовал градус игры, значит болейте за настольный теннис. Это классика английского футбола.

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  11. liverpo0ol 30.01.2021 22:43 # liverpo0ol
    настоящие тупой команды

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  12. bushwacka 30.01.2021 22:43 # bushwacka
    Говорят там обсоСити за картонину борется... У ТОП команд спад и кризис, поэтому они могут стать картоновым чемпионом. Самым позорным...

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  13. superperez101 30.01.2021 22:41 # superperez101
    челси - 9

    а щас будет топ матч
    саут вилла
    и интрига и голы посмотрим

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  14. superperez101 30.01.2021 22:39 # superperez101
    шоу сказочный долбоеб и послематчевое интревью это подтверждает

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  15. highneken 30.01.2021 22:38 # highneken
    Как Мю играет с биг6
    Арсенал 0:1 - 0:0
    Челси 0:0
    Сити 0:0
    Ливерпуль 0:0
    Тотенхэм 1:6

    Итого: 4 очка из 18, 1 забитый мяч в 6 играх и 7 пропущенных. Эти немощные претенденты сами не могут и другим не дают играть.
    41 очко в 21 туре для Мю это жуткий оверперформ, удивлюсь увидеть из в топ 4 по итогу...

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  16. v-0987654321 30.01.2021 22:36 # v-0987654321
    Где синяя помойка

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  17. geniusss 30.01.2021 22:35 # geniusss
    только ноулайфеы смотрели этот матч

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  18. gameboy 30.01.2021 22:34 # gameboy
    Блять

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  19. superperez101 30.01.2021 22:33 # superperez101
    тем временем акции тухеля падают в цене еще на 1 пункт

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  20. largo-winch 30.01.2021 22:33 # largo-winch
    Lacazette is MVP

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