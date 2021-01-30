"Арсенал" и "Юнайтед" сыграли без голов

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" не выявили сильнейшего и даже не смогли забить — 0:0.

По сравнению с победным выездом к "Саутгемптону" из стартового состава "канониров" пропал Букайо Сака, которого заменил Габриэль Мартинелли. Новичок Мартин Эдегор начал игру в запасе.



Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал на домашнее поражение от "Шеффилд Юнайтед", убрав из состава Акселя Туанзебе, Алекса Теллеса, Неманью Матича, Мейсона Гринвуда и Антони Мартиаля, вместо которых вышли Виктор Линделеф, Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Фред и Эдинсон Кавани.



Первые минут 20 команды провели в разведке, лишь обменявшись дальними ударами. Александр Лакасетт размял Давида Де Хеа, а вот Бернд Лено кончиками пальцев отвел угрозу от своих ворот после выстрела Фреда.



Постепенно гости обозначили некоторое территориальное преимущество, но Лено уже не приходилось напрягаться так, как в начале матча, — большинство ударов "Юнайтед" были неточными или блокировались.



Второй тайм начался с пятиминутки активности "Арсенала". Опасные удары из пределов штрафной площади наносили вышедший на замену Виллиан и Николя Пепе, но оба были заблокированы защитниками.



Вскоре Лакасетт пробил со штрафного и попал в перекладину, а Эмиль Смит-Роу проверил Де Хеа на бдительность.



"Дьяволы" пару раз ответили с опасными попытками Люка Шоу прострелить внутри штрафной, но затем игра стала затухать. В концовке обе команды побоялись упустить ничью.



Несмотря на три десятка ударов, голов забить командам не удалось. "Юнайтед" был чуть лучше в первом тайме, "Арсенал" — во втором, но победу никто не заслужил.



"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче