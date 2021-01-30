Гвардиола: "Мои игроки сражаются как звери"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своих игроков после обновления рекорда клуба по количеству побед подряд.

Субботняя победа 1:0 над "Шеффилд Юнайтед" стала для "Сити" рекордной 12-й подряд с учетом всех соревнований, включая восемь подряд в Премьер-Лиге.



И хотя "клинки" находятся на самом дне в Премьер-Лиге, Гвардиола считает этот матч одним из тяжелейших в сезоне.



"Это была сложная победа, как мы и думали. Невероятная победа для нас".



"Это удивительная серия — восемь побед подряд, 12 во всех соревнованиях. И игроки все равно бегут и сражаются как звери".



"Мы позволили сопернику создать только один опасный момент, в концовке матча. "Шеффилд Юнайтед" — такой сложный соперник, и мы знали это. У нас возникают сложности каждый раз, когда мы играем против них".



"Вдобавок погода была ветреной, и еще утром мы сказали: это будет один из тяжелейших матчей в сезоне для нас".



"Однако команда была невероятно сосредоточена и не совершала ошибок. Соперник делал ставку на подборы и длинные забросы, но мы выиграли много дуэлей".



"Нам слегка не не хватало в созидательном плане, но это так сложно, потому что они обороняются вдесятером и не оставляют свободного пространства внутри штрафной. Это непросто, а когда мяч у них, они четко знают, что нужно делать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.