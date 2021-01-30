Куман подтвердил, что Гарсия перейдет в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман подтвердил, что его клуб подпишет защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию.

Напомним, еще в августе наставник "горожан" Хосеп Гвардиола объявил, что Гарсия не будет продлевать свой истекающий в конце этого сезона контракт.



Предполагалось, что это связано с желанием Эрика вернуться в родную "Барселону", и накануне матча Ла Лиги против "Атлетика" из Бильбао Куман подтвердил данную информацию, не исключив трансфер 20-летнего испанца уже в это окно.



"Мы уже знаем, что он, вероятно, прибудет к нам летом. Если трансфер будет невозможен в январе, мы смиримся и подождем", — приводит слова Кумана Daily Mail.