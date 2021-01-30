Жезус принес "Сити" победу над "Шеффилд Юнайтед"

Габриэль Жезус "Манчестер Сити" одержал восьмую победу подряд в Премьер-Лиге, переиграв "Шеффилд Юнайтед" благодаря быстрому голу в исполнении Габриэля Жезуса — 1:0.

Относительно победы 0:5 на "Вест Бромвичем" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков, освежив стартовый состав с помощью Эмерика Лапорта, Кайла Уолкера, Фернандиньо, Фернандо Торреса и Габриэля Жезуса.

В старт "клинков" были внедрены Джон Иган, Джейден Богл, Оливер Берк и Риан Брюстер по сравнению с сенсационной победой 1:2 над "Манчестер Юнайтед".

На сей раз обошлось без сенсации. Хозяева сразу же взяли своего соперника в тиски и уже на девятой минуте открыли счет. Торрес разобрался с двумя опекунами на правом краю штрафной, близ лицевой линии, и сделал передачу во вратарскую на Жезуса, который не сразу укротил мяч, но все же успел пробить ввиду отсутствия помех — 1:0.

Даже уступая в счете, гости продолжали сидеть возле своей штрафной. "Сити" просто не удавалось преодолеть этот частокол ног и вывести кого-нибудь на удар.

До перерыва опасных моментов больше создано не было. "Шеффилд Юнайтед" за 45 минут впереди не показал ничего, кроме дальнего удара Брюстера, слегка размявшего Эдерсона.

Второй тайм "горожане" начали с явным стремлением забить второй гол и этим прикончить интригу, однако "Шеффилд Юнайтед" остался верен себе и вскоре смог погасить этот порыв соперника.

Несмотря на скользкий счет, игра протекала комфортно для "Сити", ведь "клинки" даже не огрызались — до 86-й минуты, когда Джон Флек опасно пробил с дистанции, немного не попав в створ.

Быстрый гол "Сити" и нежелание "Шеффилд Юнайтед" раскрываться негативно сказались на зрелищности матча. У "горожан" возникли большие проблемы с поисками второго гола, и Флек мог наказать соперника за это, но промахнулся.

"Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2021 19:55

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 30.01.2021 20:09 # sausage
    А тем временем Леванте наебнула Реал)

    (ответить)

  2. v-0987654321 30.01.2021 20:09 # v-0987654321
    Безвиз Сосиченко
    Жирорт Парашинян
    Лёха Кукареха
    где все эти животные

    (ответить)

  3. mancunia-planet 30.01.2021 20:07 # mancunia-planet
    Man Utd:
    De Gea, Wan-Bissaka, Lindel&#246;f, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Rashford, Fernandes, Pogba, Cavani

    Arsenal:
    Leno, Bellerin, Holding, Luiz, Soares, Partey, Xhaka, Pepe, Martinelli, Rowe, Lazacette

    (ответить)

  4. reams 30.01.2021 20:03 # reams
    ожидаемо полуосновой будут играть, уже пох на результат

    (ответить)

  5. geniusss 30.01.2021 20:01 # geniusss
    Рейтинг песен Моргенштерна:
    1. YUNG HEFNER
    https://youtu.be/s8PyQ7zx2g8
    2. Insomnia
    https://youtu.be/bn_Zsu1vuqA
    3. ГЛУБОКИЕ РАНЫ
    https://youtu.be/MY5EVvpUgO0

    (ответить)

  6. bmw-e34 30.01.2021 20:01 # bmw-e34
    Норм Миха окропил середняков отсутствием анонса)

    (ответить)

  7. tailer 30.01.2021 20:00 # tailer
    1 Манчестер Сити 20 44

    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!

    (ответить)

  8. arhangel777 30.01.2021 20:00 # arhangel777
    C’mon City!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: