Жезус принес "Сити" победу над "Шеффилд Юнайтед"

"Манчестер Сити" одержал восьмую победу подряд в Премьер-Лиге, переиграв "Шеффилд Юнайтед" благодаря быстрому голу в исполнении Габриэля Жезуса — 1:0.

Относительно победы 0:5 на "Вест Бромвичем" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков, освежив стартовый состав с помощью Эмерика Лапорта, Кайла Уолкера, Фернандиньо, Фернандо Торреса и Габриэля Жезуса.



В старт "клинков" были внедрены Джон Иган, Джейден Богл, Оливер Берк и Риан Брюстер по сравнению с сенсационной победой 1:2 над "Манчестер Юнайтед".



На сей раз обошлось без сенсации. Хозяева сразу же взяли своего соперника в тиски и уже на девятой минуте открыли счет. Торрес разобрался с двумя опекунами на правом краю штрафной, близ лицевой линии, и сделал передачу во вратарскую на Жезуса, который не сразу укротил мяч, но все же успел пробить ввиду отсутствия помех — 1:0.



Даже уступая в счете, гости продолжали сидеть возле своей штрафной. "Сити" просто не удавалось преодолеть этот частокол ног и вывести кого-нибудь на удар.



До перерыва опасных моментов больше создано не было. "Шеффилд Юнайтед" за 45 минут впереди не показал ничего, кроме дальнего удара Брюстера, слегка размявшего Эдерсона.



Второй тайм "горожане" начали с явным стремлением забить второй гол и этим прикончить интригу, однако "Шеффилд Юнайтед" остался верен себе и вскоре смог погасить этот порыв соперника.



Несмотря на скользкий счет, игра протекала комфортно для "Сити", ведь "клинки" даже не огрызались — до 86-й минуты, когда Джон Флек опасно пробил с дистанции, немного не попав в створ.



Быстрый гол "Сити" и нежелание "Шеффилд Юнайтед" раскрываться негативно сказались на зрелищности матча. У "горожан" возникли большие проблемы с поисками второго гола, и Флек мог наказать соперника за это, но промахнулся.



"Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче