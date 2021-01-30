Пирес: "Пепе не создан для английского футбола"

Легенда "Арсенала" Робер Пирес заявил, что вингер Николя Пепе "просто не создан для английского футбола".

18 месяцев назад "Арсенал" приобрел Пепе за рекордные для своего клуба 72 миллиона фунтов, однако Николя лишь проблесками демонстрирует свой талант и до сих пор даже не закрепился в стартовом составе "канониров".



Пирес сильно сомневается, что Пепе вообще удастся заиграть в "Арсенале". По мнению Робера, у 25-летнего ивуарийца нет для этого необходимых качеств.



"Его игра не соответствует темпу и требованиям Премьер-Лиги. Пепе не был привычен к этому, и ему оказалось сложно изменить свою психологию, адаптироваться к новому образу тренировок и освоиться в этой тяжелой лиге".



"Думаю, он просто не создан для английского футбола", — сообщил Пирес The Sun.