"Челси" обсуждает новые контракты с Силвой и Жоржиньо

"Челси" начал переговоры с защитником Тиаго Силвой и полузащитником Жоржиньо о новых долгосрочных контрактах.

Силва и Жоржиньо вышли в стартовом составе "Челси" на первый матч при Томасе Тухеле, причем достоверно известно, что новый наставник "синих" придерживается очень высокого мнения о них обоих.



Тухелю довелось поработать с Силвой в ПСЖ, а Жоржиньо был для него трансферной целью в период работы на "Стад де Франс", так что оба игрока могут быть спокойны за свое будущее на "Стэмфорд Бридж".



Как передает Daily Mail со ссылкой на Sportitalia, "Челси" не просто собирается сохранить Тиаго, чей действующий контракт истекает в конце сезона, а хочет заключить с 36-летним бразильцем сделку сразу до 2023 года.



Действующее соглашение Жоржиньо рассчитано до июня 2023, и итальянец бразильского происхождения может получить два дополнительных года.