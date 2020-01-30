Гвардиола: "Зинченко сделал невероятный шаг вперед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил Александра Зинченко за "невероятный шаг вперед" в последние недели.

Зинченко пробился в основной состав "Сити" еще в сезоне 2017/18, воспользовавшись кризисом травм. Это позволило Александру заключить новый пятилетний контракт и получить 11-й номер.



Затем Зинченко на время выпал из планов Гвардиолы, что совпало с женитьбой Александра, однако по ходу этого сезона украинец вернул доверие своего каталонского босса, застолбив за собой место на левом фланге обороны.



Гвардиола очень доволен прогрессом Зинченко, и считает, что призвание Александра — как раз обороняться.



"Думаю, он чувствует себя комфортно в качестве левого защитника".



"Знаю, он бы назвал себя атакующим полузащитником, но у него, возможно, нет чувства гола и нет скорости, необходимой для игры один на один на этой позиции. Ему отводится фундаментальная роль в том, как мы разыгрываем мяч, он идеально понимает игру".



"Он знает, как играть в футбол и как принимать решения. Он играет на хорошем и стабильном уровне, особенно с мячом. Это то, что нам необходимо, и он так умен в плане тактики и оборонительных действий".



"Он очень внимателен, когда играет, он не допускает ошибок, помогая центральным защитникам и другим игрокам. Он совершил невероятный шаг вперед за последние недели, сыграв важные матчи на "Стэмфорд Бридж" и против "Юнайтед". Он играет на высоком уровне", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.