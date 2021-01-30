Фред: "Я знал, что есть только один рецепт успеха"
Полузащитник Фред признался, что поначалу чувствовал себя одиноким в "Манчестер Юнайтед", и рассказал, как ему удалось преодолеть это.
Долгое время переход Фреда из "Шахтера" за 52 миллиона фунтов считался трансферным провалом — адаптация бразильца к английскому футболу изрядно затянулась.
Однако постепенно Фреду удалось преодолеть трудности и стать важным для "Юнайтед" игроком. 27-летний полузащитник добился этого, потому что никогда не терял веру в себя.
"Поначалу я чувствовал себя отдаленным от других игроков, иногда я даже чувствовал себя одиноким. Возможно, мне не хватало поддержки, но я не настолько хорошо владел языком, и это становилось барьером между мной и другими игроками".
"Я знал, что есть только один рецепт успеха: продолжать тренироваться и не позволить критике повлиять на себя. Будь я злым человеком, я бы мог опустить руки из-за того, что говорили в те времена", — сообщил Фред Daily Mail.
30.01.2021 16:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Роста не хватает, слишком маленький, от Лофтуса-Чика только так отлетал. И ещё из-за роста скорости не хватает
(ответить)
C17H21NO4
(ответить)
- Мама, там человек тает!
- Нет же, сынок, это просто негр какает.
(ответить)
симулейшн
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий