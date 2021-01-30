Фред: "Я знал, что есть только один рецепт успеха"

Полузащитник Фред признался, что поначалу чувствовал себя одиноким в "Манчестер Юнайтед", и рассказал, как ему удалось преодолеть это.

Долгое время переход Фреда из "Шахтера" за 52 миллиона фунтов считался трансферным провалом — адаптация бразильца к английскому футболу изрядно затянулась.



Однако постепенно Фреду удалось преодолеть трудности и стать важным для "Юнайтед" игроком. 27-летний полузащитник добился этого, потому что никогда не терял веру в себя.



"Поначалу я чувствовал себя отдаленным от других игроков, иногда я даже чувствовал себя одиноким. Возможно, мне не хватало поддержки, но я не настолько хорошо владел языком, и это становилось барьером между мной и другими игроками".



"Я знал, что есть только один рецепт успеха: продолжать тренироваться и не позволить критике повлиять на себя. Будь я злым человеком, я бы мог опустить руки из-за того, что говорили в те времена", — сообщил Фред Daily Mail.