Фред: "Я знал, что есть только один рецепт успеха"

Фред Полузащитник Фред признался, что поначалу чувствовал себя одиноким в "Манчестер Юнайтед", и рассказал, как ему удалось преодолеть это.

Долгое время переход Фреда из "Шахтера" за 52 миллиона фунтов считался трансферным провалом — адаптация бразильца к английскому футболу изрядно затянулась.

Однако постепенно Фреду удалось преодолеть трудности и стать важным для "Юнайтед" игроком. 27-летний полузащитник добился этого, потому что никогда не терял веру в себя.

"Поначалу я чувствовал себя отдаленным от других игроков, иногда я даже чувствовал себя одиноким. Возможно, мне не хватало поддержки, но я не настолько хорошо владел языком, и это становилось барьером между мной и другими игроками".

"Я знал, что есть только один рецепт успеха: продолжать тренироваться и не позволить критике повлиять на себя. Будь я злым человеком, я бы мог опустить руки из-за того, что говорили в те времена", — сообщил Фред Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Фред

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2021 16:00

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  1. ilovemanutd 30.01.2021 16:58 # ilovemanutd
    Роста не хватает, слишком маленький, от Лофтуса-Чика только так отлетал. И ещё из-за роста скорости не хватает

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  2. lancerlancer1 30.01.2021 16:38 # lancerlancer1
    C17H21NO4

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  3. vyrentz 30.01.2021 16:10 # vyrentz
    - Мама, там человек тает!
    - Нет же, сынок, это просто негр какает.

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  4. monsieurgood 30.01.2021 16:00 # monsieurgood
    симулейшн

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