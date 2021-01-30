Сульшер не считает, что МЮ слишком зависим от Фернандеша

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает, что его команда слишком зависима от полузащитника Бруну Фернандеша.

Накануне Фернандеш отметил ровно один год с момента перехода в "Юнайтед" из "Спортинга". За эти 12 месяцев "красные дьяволы" набрали больше всех очков в Премьер-Лиге, а Бруну поучаствовал в 28 голах во всех соревнованиях.



Однако Сульшер убежден, что прежде всего это является заслугой всей команды, а не лично Фернандеша, и 26-летний португалец блистает благодаря отличным действиям своих партнеров.



"Несомненно, Бруну пришел и помог команде. Бруну пришел в то время, когда мы нуждались в такого рода игроке, и он пришел в команду, которая позволяет ему наилучшим образом раскрывать свои навыки и умения. Он пришел в команду, которая подходит ему, а он подходит команде. Это взаимосвязано. Если игроки не будут бежать, Бруну не сможет отдавать свои передачи. Если Бруну не будет отдавать свои передачи, они не смогут бежать".



"Он является частью системы здесь, и я уверен, Бруну тоже скажет, что ценит своих партнеров по команде и их помощь во время матчей", — цитирует Сульшера The Guardian.