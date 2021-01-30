Гвардиола упрекнул экспертов, списавших "Сити" со счетов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола упрекнул экспертов из медиа, которые поспешили вычеркнуть его команд из числа претендентов на титул Премьер-Лиги.

"Сити" очень слабо начал этот сезон, а после поражения от "Тоттенхэма" в ноябре опустился аж на 13-ю позицию в Премьер-Лиге.



Однако сейчас именно "горожане" лидируют в Премьер-Лиге, выиграв все 11 своих последних матчей с учетом всех соревнований. Резкое улучшение результатов вызвало столь же резкое изменение мнений экспертов насчет шансов команды Гвардиолы, но Хосеп игнорирует эти разговоры.



"Я отношусь к этому так же, как и месяц назад, когда они говорили, что у нас нет шансов выиграть титул. Эксперты всегда говорят хорошее про тебя, когда ты побеждаешь, но месяц назад они не видели нас даже в зоне Лиги Чемпионов. А теперь мы единственные фавориты".



"В одно ухо влетает, в другое вылетает. Таково мое отношение к этому и только. На протяжении 11 месяцев у тебя неизменно будут хорошие и плохие моменты. У нас еще будут плохие моменты, мы будем проигрывать матчи. Мы одержали 11 побед подряд, и это довольно исключительно с учетом обстоятельств, но впереди нас еще ждут поражения и потери очков. Все зависит от того, как мы будем реагировать на неудачи и насколько мы будем стабильны".



"Меня не волнует мнение экспертов, это их работа, и я отношусь к этому с уважением, но я пропускаю их разговоры мимо ушей", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.