"Ливерпуль" обратился насчет Иссы Диопа
"Ливерпуль" сделал запрос насчет защитника "Вест Хэма" Иссы Диопа.
После травм Фабиньо и Жоэля Матипа "Ливерпуль" принялся спешно искать усиление в центре обороны. За последние пару дней с переездом на "Энфилд" связывали Аарона Лонга из "Нью-Йорк Ред Буллз" и Шкодрана Мустафи из "Арсенала".
По информации The Athletic, у "красных" составлен список потенциальных целей, и Диоп — одно из имен в этом шорт-листе. Запрос насчет доступности 24-летнего француза уже сделан.
В этом сезоне Диоп отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "молотобойцев" в рамках Премьер-Лиги, причем не сыграл ни минуты в чемпионате с 16 декабря.
Поскольку сейчас команда Дэвида Мойеса находится в отличной форме, Иссе едва ли приходится надеяться, что его ситуация с игровым временем изменится в лучшую сторону.
Примечательно, что именно против "Вест Хэма" "Ливерпуль" играет в воскресенье. Два клуба могут использовать эту возможность, чтобы обсудить трансфер 24-летнего француза.
Лондонский клуб едва ли отпустит Диопа в обычную аренду, но открыт к аренде с обязательством по выкупу примерно за 20 миллионов фунтов, хотя чуть более года назад Исса оценивался во все 40 млн. фунтов.
Среди прочих целей "Ливерпуля" называются бразильцы Глейсон Бремер из "Торино" и Эдер Милитао из "Реала".
30.01.2021 13:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Так вроде завтра дедлайн, не?
(ответить)
Diop, Bremer, Militan, Long, Mustafi in 2 days
Who is next??? Laporte, Jimenez, Marquinhos???
(ответить)
пока самый норм вариант. Милитао никто не отпустит
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий