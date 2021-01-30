"Ливерпуль" обратился насчет Иссы Диопа

Исса Диоп "Ливерпуль" сделал запрос насчет защитника "Вест Хэма" Иссы Диопа.

После травм Фабиньо и Жоэля Матипа "Ливерпуль" принялся спешно искать усиление в центре обороны. За последние пару дней с переездом на "Энфилд" связывали Аарона Лонга из "Нью-Йорк Ред Буллз" и Шкодрана Мустафи из "Арсенала".

По информации The Athletic, у "красных" составлен список потенциальных целей, и Диоп — одно из имен в этом шорт-листе. Запрос насчет доступности 24-летнего француза уже сделан.

В этом сезоне Диоп отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "молотобойцев" в рамках Премьер-Лиги, причем не сыграл ни минуты в чемпионате с 16 декабря.

Поскольку сейчас команда Дэвида Мойеса находится в отличной форме, Иссе едва ли приходится надеяться, что его ситуация с игровым временем изменится в лучшую сторону.

Примечательно, что именно против "Вест Хэма" "Ливерпуль" играет в воскресенье. Два клуба могут использовать эту возможность, чтобы обсудить трансфер 24-летнего француза.

Лондонский клуб едва ли отпустит Диопа в обычную аренду, но открыт к аренде с обязательством по выкупу примерно за 20 миллионов фунтов, хотя чуть более года назад Исса оценивался во все 40 млн. фунтов.

Среди прочих целей "Ливерпуля" называются бразильцы Глейсон Бремер из "Торино" и Эдер Милитао из "Реала".


Метки Вест Хэм, Диоп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 30.01.2021 13:49 # apl-nash
    Так вроде завтра дедлайн, не?

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  2. largo-winch 30.01.2021 13:22 # largo-winch
    Diop, Bremer, Militan, Long, Mustafi in 2 days

    Who is next??? Laporte, Jimenez, Marquinhos???

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  3. okko 30.01.2021 13:15 # okko
    пока самый норм вариант. Милитао никто не отпустит

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