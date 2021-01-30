"Ливерпуль" проявляет интерес к Мустафи

"Ливерпуль" рассматривает возможность приглашения защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи.

После травм Фабиньо и Жоэля Матипа главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже подтвердил, что его клуб работает над приглашением центрального защитника, пока открыто трансферное окно.



Зимнее окно закрывается в понедельник, 1 февраля, и на "Энфилд" есть понимание того, что многие из долгосрочных целей Клоппа могут быть просто недоступны.



Кадровая ситуация в центре обороны "красных" настолько катастрофична, что Юргену, вероятно, придется довольствоваться временным решением — только на ближайшие полгода.



Таковым решением Sunday World называет Мустафи, который сейчас ведет переговоры с "Арсеналом" о досрочном прекращении своего контракта. "Канониры" хотят сбросить Шкодрана, которому нет места в планах наставника Микеля Артеты, со своей зарплатной ведомости.



Получив статус свободного агента, соотечественник Клоппа смог бы самостоятельно определиться со своим следующим шагом, и провести ближайшие месяцы, сражаясь с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, — не самый плохой вариант для Мустафи.