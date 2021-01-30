Кейн может пропустить всего пару недель

Новые травмы лодыжек нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна не носят серьезного характера.

Напомним, в проигранном "шпорами" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувший четверг (1:3) Кейн повредил обе свои лодыжки и был вынужденно заменен в перерыве.



Зная историю предыдущих проблем Кейна с лодыжками, у фанатов "Тоттенхэма" появились опасения, что Харри в очередной раз выбыл на продолжительное время.



По информации The Telegraph, медики клуба все еще ждут, пока спадет опухлость, чтобы отправить Кейна на углубленное обследование, однако предварительные выводы уже сделаны.



При самом идеальном сценарии отсутствие капитана сборной Англии ограничится парой недель. Впрочем, даже в таком случае "шпоры" будут вынуждены сыграть около пяти матчей без своего бомбардира, включая противостояние с "Манчестер Сити".