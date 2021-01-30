Цимикас: "Жду своего шанса"

Защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас напомнил о себе и заявил, что все еще ждет шанса от "лучшего тренера в мире" Юргена Клоппа.

После своего перехода из "Олимпиакоса" за 12 миллионов фунтов в августе Цимикас сыграл только четыре матча за "красных", и главная причина этому — вовсе не наличие такого грозного конкурента по позиции, как Энди Робертсон.



Дело в том, что за свои полгода в мерсисайдском клубе Костас перенес травмы бедра и колена, а также переболел коронавирусом. Но сейчас все это позади, и 24-летний грек рвется в бой.



"Всегда сложно начинать что-либо новое, но здесь мне было очень, очень сложно. Я также испытывал разочарование, потому что в своей предыдущей команде у меня никогда не было травм".



"Мне не повезло, но такое случается в футболе. Я принимаю это и всегда устремлен вперед. Я настроен позитивно и не стою на месте. Я дважды упал, но я поднялся и сейчас снова на 100 процентов готов помогать команде".



"Премьер-Лига — лига с самой высокой конкуренцией в мире. Мне пока не довелось здесь сыграть, потому что я был травмирован, но здесь выступают очень хорошие игроки, и поэтому мне было интересно приехать сюда".



"Я жду своего шанса. Я просто хочу, чтобы моя форма была как можно лучше. Я выкладываюсь без остатка на тренировках и надеюсь, что не травмируюсь снова".



"Мы много разговариваем с тренером о позициях, которые я должен занимать, и о том, как он хочет, чтобы я играл".



"Он лучший тренер в мире, и я учусь у него каждый день. Что бы он ни сказал мне, я всегда слушаю и учусь", — цитирует Цимикаса Sky Sports.