Клопп не ожидает, что Гомес вернется в этом сезоне

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не рассчитывает на возвращение защитника Джо Гомеса до конца сезона.

Напомним, Гомес отсутствует с ноября, когда на тренировке сборной Англии он надорвал сухожилие в колене и был вынужден лечь на операцию.



На днях Джо поделился в социальных сетях обнадеживающим видео, где он работает в тренажерном зале на базе "Ливерпуля" в Керби. Однако возвращение 23-летнего англичанина совсем не близко.



"Дела Джо Гомеса идут довольно хорошо, но он далек от возвращения в строй. Когда он ходит, это выглядит совершенно нормально, но он пока не готов бегать. Это была довольно тяжелая травма".



"Сможет ли он еще сыграть в это сезоне? Когда там заканчивается сезон, в мае? Я бы сказал, он будет близок, как минимум".



"Но я не ожидаю этого. Если честно, я буду приятно удивлен, если он вернется в этом сезоне", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.