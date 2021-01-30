Клопп не ожидает, что Гомес вернется в этом сезоне

Джо Гомес Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не рассчитывает на возвращение защитника Джо Гомеса до конца сезона.

Напомним, Гомес отсутствует с ноября, когда на тренировке сборной Англии он надорвал сухожилие в колене и был вынужден лечь на операцию.

На днях Джо поделился в социальных сетях обнадеживающим видео, где он работает в тренажерном зале на базе "Ливерпуля" в Керби. Однако возвращение 23-летнего англичанина совсем не близко.

"Дела Джо Гомеса идут довольно хорошо, но он далек от возвращения в строй. Когда он ходит, это выглядит совершенно нормально, но он пока не готов бегать. Это была довольно тяжелая травма".

"Сможет ли он еще сыграть в это сезоне? Когда там заканчивается сезон, в мае? Я бы сказал, он будет близок, как минимум".

"Но я не ожидаю этого. Если честно, я буду приятно удивлен, если он вернется в этом сезоне", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Гомес, Клопп, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2021 08:00

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  1. uyga 30.01.2021 08:03 # uyga
    да продать его и дело с концом, и кейту с матипом туда же, и окса, набрали хрусталя

    (ответить)

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