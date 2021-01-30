Тухель уверен, что сможет помочь Вернеру

Главный тренер "Челси" Томас Тухель уверен, что ему по силам помочь нападающему Тимо Вернеру.

"Челси" возлагал большие надежды на Вернера, приглашая того из "РБ Лейпциг" за 53 миллиона фунтов прошлым летом, однако сейчас Тимо переживает затяжной спад и не может отличиться в Премьер-Лиге уже три месяца.



Тухель наблюдает у второго лучшего бомабрдира прошлого сезона Бундеслиги проблемы с уверенностью в себе, но обещает адаптировать остальную команду под сильные качества своего соотечественника.



"Тимо предпочитает играть на пространстве. Он супербыстр, и ему нравится играть очень высоко, на грани офсайда — чуть ближе к левому флангу, чтобы получать мяч на свободном пространстве. Сможем ли мы организовать свое движение таким образом, чтобы использовать его качества и на сжатом пространстве? Я абсолютно в этом уверен, и это моя задача".



"Мы говорим о молодом парне. Парне, который открыт, дружелюбен и жаждет учиться. В данный момент я вижу, что он слегка замкнут и ощущает бремя на своих плечах. Ему не все равно, и это говорит о его великолепном характере".



"Иногда нападающему не идет на пользу, если тебе не все равно. Иногда лучше быть нападающим, которого ничего не волнует, но он не такой. Он недоволен собой и тем, как шли дела команды в последнее время".



"Важно перестроить его уверенность в себе, вернуть улыбку на его лицо и убедить его перестать чересчур сомневаться в себе. Моя задача в том, чтобы помочь ему и найти для него позицию, где мы сможем использовать его сильные качества", — цитирует Тухеля Sky Sports.