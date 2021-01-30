Почему Тухелю будет проще в "Челси", чем Лэмпарду

Безжалостный стиль управления — одна из фишек "Челси" Романа Абрамовича. Фрэнк Лэмпард, в отличие от многих его предшественников, удостоился слов благодарности от владельца "синих", но статус легенды клуба не уберег его от отставки. На смену англичанину пришел немец Томас Тухель, которому, предположительно, будет проще справиться с нынешним составом "Челси". И вот почему.

Когда "Челси" подтверждал возвращение Лэмпарда в клуб на пост менеджера в июле 2019 года, в заявлении, которое находилось под фотографией лучшего бомбардира клуба всех времен и директора "Челси" Марины Грановской, говорилось, что Фрэнк подписал трехлетний контракт. Но по факту — Лэмпард получил тогда двухлетний контракт с возможностью его продления на год. Компенсацию при увольнении Фрэнк тоже получил только за оставшиеся полгода.



Какими бы ни были долгосрочные намерения "Челси" в отношении своей легенды и начинающего менеджера, но тот факт, что после удачного сезона и финиша в зоне Лиги Чемпионов третий год контракта так и не был активирован, говорит о сомнениях в отношении Фрэнка, которые появились задолго до пяти поражений в восьми матчах Премьер-Лиги.



Лэмпард во многих смыслах был единственным выбором для "Челси" после того, как Маурицио Сарри ушел в "Ювентус". Клуб продал своего лучшего игрока Эдена Азара и отбывал трансферный запрет. В тот момент привлекательность "Челси" для топовых менеджеров была минимальной, если не сказать — нулевой. Лэмпард неплохо себя проявил в "Дерби" и обеспечивал положительный пиар клубу как его легенда и тренер, охотно работающий с молодыми игроками.



Теперь, 18 месяцев спустя, есть большие сомнения в том, что Фрэнк Лэмпард когда-либо рассматривался на долгосрочной основе в качестве менеджера клуба. Вероятно, он был лучшим вариантом для переходного периода, а когда слишком хорошо справился со своей работой в первом сезоне, уволить его попросту не было возможности.



Впрочем, несмотря на то, что работа Лэмпарда в первом сезоне получила высокие оценки, сам Фрэнк понимал, что четвертое место и сезон без трофеев — результат, который не вдохновляет Романа Абрамовича, даже с учетом всех обстоятельств. Это не значит, что Лэмпарда никогда не поддерживали, но из тех игроков, которые пришли в клуб этим летом за 220 миллионов фунтов, единственным футболистом, которого менеджер хотел лично был Бен Чилуэлл.



Как и многие другие клубы, "Челси" столкнулся прошлым летом с невозможностью сбросить балласт, что делало команду несбалансированной и по умолчанию ставило под угрозу атмосферу в раздевалке. Игнорируя ряд игроков национальных сборных, выигрывавших с "Челси" чемпионат при Антонио Конте, Лэмпард автоматически получал проблемы, с которыми он справиться не смог.



Потенциальные проблемы быстро стали очевидны, когда Антонио Рюдигер был понижен до статуса пятого центрального защитника и долгое время не попадал даже в заявку на матчи. Лэмпард готов был избавиться от него, а также от Маркоса Алонсо и Жоржиньо, переставших попадать в основную обойму, но клуб не смог продать их, чем создал проблему для менеджера.



Считается, что Рюдигер неоднократно сталкивался на тренировках с Сесаром Аспиликуэтой, который пытался ослабить напряженность в раздевалке, создаваемую немецким защитником. Также считается, что молодые игроки, которых ввел в состав в своем первом сезоне Лэмпард, жаловались на негатив, исходивший в их сторону от ветеранов, потерявших место в основе. Лэмпард не смог справиться с этой сложной ситуацией, а также не был последователен в отношении к Рюдигеру и Алонсо, которые получили второй шанс, не использовали его и стали причиной потерь очков "Челси" в некоторых матчах. В итоге, как это часто бывает в "Челси", недовольные игроки пережили своего менеджера.



Конфликты с Рюдигером, Алонсо и Жоржиньо, неудачные результаты в матчах с большими клубами и отсутствие четкого игрового рисунка в этом сезоне — все эти причины в комплексе привели к отставке Лэмпарда. Наверное, если бы проблем было меньше, Фрэнк получил бы возможность завершить этот сезон у руля команды, но еще одним его недостатком оказалась неспособность раскрыть потенциал дорогостоящих новичков, что вызывало недовольство уже Марины Грановской.



Пришедший на смену Лэмпарду Тухель как раз и призван ускорить адаптацию своих соотечественников Тимо Вернера и Кая Хаверца, а также — привести в порядок атмосферу в раздевалке, где самым проблемным является игрок, которого Тухель хотел подписать в ПСЖ еще летом. Кроме Рюдигера, Томас хотел забрать у "Челси" и Жоржиньо. Стоит вспомнить и том, что Тухель рассорился в Париже со спортивным директором Леонардо потому что хотел сохранить Тиаго Силву — еще одного ветерана, лучшие качества которого должны быть полезны "Челси" при новом менеджере.



Тухель мог оказаться в "Челси" еще до того как возглавил "Пари Сен-Жермен" в 2018 году. Он рассматривался руководством "синих" и даже провел переговоры с Мариной Грановской, но в тот момент в "Челси" решили, что лучше будет заменить Антонио Конте его соотечественником. Возможно, против Тухеля сыграло то, что он обладает репутацией конфликтного специалиста, регулярно ссорящегося с вышестоящим начальством и селекционерами — в "Майнце", дортмундской "Боруссии" и ПСЖ.



Немец, который прекрасно говорит по-английски, всегда намеревался приехать в Премьер-Лигу. Он был несколько разочарован тем, что, несмотря на позитивный разговор с Грановской, не получил тогда работу, как и ранее не смог впечатлить руководство "Астон Виллы" — еще до ее вылета в Чемпионшип.



Сейчас его репутация окрепла, так как он получил опыт работы в действительно большом клубе — "Пари Сен-Жермен". Он должен извлечь выгоду из пребывания в гранде, который всегда славился сложной атмосферой в раздевалке, наличием конфликтов между звездными игроками и необходимостью для тренера быть дипломатом. Тухель сумел решить проблему отношений Неймара и Кавани, разобраться с группировками в раздевалке, но его отношения с Леонардо с самого начала не заладились, а последней каплей в конфликте со спортивным директором стал как раз уход Тиаго Силвы, на которого Тухель рассчитывал.



Тухель — системный тренер, у которого не должно быть никаких проблем с постановкой игры. Его игровая карьера завершилась в 25 лет после травмы колена, и с тех пор он занимался скрупулезным изучением игры, ориентируясь в первую очередь на Пепа Гвардиолу, с которым он теперь будет пересекаться часто. Получив диплом по экономике, Тухель стажировался в компании владельца "Брентфорда" Мэттью Бенхэма, создающей математические модели на основе футбольной статистики.



Тухель — тот тренер, который полностью руководит тренировочным процессом, вплоть до установки конусов и других тренировочных аксессуаров. Он — новатор и большой поклонник диеты, что приводит к автоматическому запрету на соусы и газированные напитки, свойственному в первую очередь для итальянских тренеров и команд. Диета в клубах, в которых работал Тухель была очень строгой.



Тухель умеет ладить с ветеранами, что он доказал в ПСЖ, но он также умеет и развивать молодых игроков, что было заметно в "Боруссии". Его приход не должен предвещать смутных времен для раскрывшихся при Лэмпарде молодых игроков — Маунта, Джеймса, Гилмора. Тем не менее, очевидно, что руководство клуба в первую очередь желает получить от Тухеля отдачу в виде ускоренной адаптации дорогостоящих Вернера и Хаверца. Тухель хорошо знает этих игроков по Бундеслиге, а также имеет опыт работы в Дортмунде с Кристианом Пулишичем, который при Лэмпарде не демонстрировал стабильности.



И Хаверц, и Вернер прилично говорят по-английски, потому мнение о том, что "Челси" хотел под них менеджера, говорящего по-немецки, неверно. Однако "Челси" сильно привлекала идея приглашения немецкого тренера из-за стиля футбола, присущего командам Тухеля. Не секрет, что приоритетом среди молодых немецких специалистов для Романа Абрамовича был Юлиан Нагельсманн, но его клуб категорически отмел возможность ухода тренера до окончания сезона, а Тухель был свободен, что и сыграло "синим" на руку.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru