Лингард арендован "Вест Хэмом"

"Вест Хэм" официально объявил об аренде вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда до конца сезона.

После своего дебюта за "Юнайтед" в 2014 году Лингард сыграл 210 матчей за родной клуб, забив 33 гола и отдав 20 результативных передач.



Однако в этой кампании Премьер-Лиги Джесси не провел ни минуты, и желание играть регулярно подтолкнуло 28-летнего англичанина к уходу в аренду.



У Лингарда было несколько предложений — и не только в Премьер-Лиге. Однако Джесси выбрал команду Дэвида Мойеса, которая очень достойно проводит этот сезон и сейчас занимает пятое место в чемпионате.



Выступать за "молотобойцев" Лингард будет под 11-м номером. Правда, этот трансфер был оформлен слишком поздно, чтобы Джесси смог сыграть против "Ливерпуля" в воскресенье.



"Я взволнован. Это новая глава в моей жизни. Мне ничего не гарантировано, но я пришел сюда, чтобы упорно работать, помогать команде и добавить нам опыта. Это главная цель. Я просто хочу снова играть в футбол и наслаждаться своей игрой", — сообщил Лингард.