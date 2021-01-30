"Вест Бромвич" арендовал Мбайе Дианье

"Вест Бромвич" взял в аренду до конца сезона нападающего "Галатасарая" Мбайе Дианье.

Пока зимняя трансферная кампания "Вест Бромвича" складывается не так, как хотелось бы главному тренеру "дроздов", и Дианье становится всего лишь третьим новичком аутсайдера в это окно после голкипера Энди Лонергана и полузащитника Роберта Снодграсса.



В лице Дианье "Вест Бромвич" получил нападающего, который находится в отличной форме. 29-летний сенегалец наколотил 11 голов в 18 матчах за "Галатасарай" в этом сезоне.



За плечами у Мбайе солидный опыт выступлений в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, а также на международном уровне. За свою карьеру сенегальцу довелось поиграть в Италии, Бельгии, Саудовской Аравии, Венгрии, Китае и Турции.