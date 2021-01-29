"Сити" отказался вернуть Джеко

"Манчестер Сити" отверг возможность вернуть нападающего Эдина Джеко из "Ромы".

В этом сезоне "Сити" испытывает колоссальные проблемы с позицией центрального нападающего. Серхио Агуэро отметился лишь двумя появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги, а его сменщик Габриэль Жезус забил по голу в двух своих первых матчах чемпионата и с тех пор не может отличиться.



По информации Manchester Evening News, "горожанам" было предложено решить свои проблемы с помощью возвращения Джеко, который ранее в своей карьере провел пять лет на "Этихад".



"Рома" готова обсудить продажу Эдина в январе, потому что контракт 34-летнего боснийца истекает через полгода, однако "Сити" отверг эту возможность, решив доиграть сезон имеющимся составом.