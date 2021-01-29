Сульшер дал напутствие Лингарду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер дал напутствие уходящему в "Вест Хэм" полузащитнику Джесси Лингарду.

Еще накануне стало известно, что "Вест Хэм" согласовал аренду Лингарда до конца сезона. Данный трансфер будет подтвержден в самое ближайшее время.



Несмотря на то, что в этом сезоне Джесси не сыграл ни минуты в Премьер-Лиге, Сульшер убежден, что у 28-летнего англичанина есть будущее в "Юнайтед".



"Мы хотим, чтобы Джесси показал в "Вест Хэме", каким хорошим игроком он является, и вернулся бы сюда переродившимся. Ему просто не повезло с парой вещей, также он оставался вне игры из-за COVID и близкого контакта с инфицированным".



"Кроме того, остальная команда выступает хорошо. У нас почти не было травм, и ему было сложно пробиться в основу. Я просто хочу, чтобы он отправился туда и наслаждался своей игрой. Пускай он проявит себя, а когда вернется, то покажет, что он насквозь свой для "Манчестер Юнайтед", — цитирует Сульшера Goal.