Обамеянг не сыграет с "Юнайтед"

Пьер-Эмерик Обамеянг Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в субботу.

Напомним, Обамеянг пропустил два последних матча "канониров" — против "Саутгемптона" в Кубке Англии и против этого же соперника в Премьер-Лиге.

31-летний габонец уезжал к свой заболевшей матери, но еще в среду сообщил, что возвращается домой и снова готов помогать команде.

На своей пресс-конференции главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что не уверен, насчет участия Обамеянга в предстоящем матче, однако Daily Mail стало известно, что Пьер-Эмерик не выйдет на поле "Эмирейтс" в субботу.

В данный момент Обамеянг находится на карантине, и если его тест на коронавирус даст отрицательный результат, Пьер-Эмерик сможет сыграть против "Вулверхэмптона" в следующий вторник.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. gunars 29.01.2021 21:28 # gunars
    да и без него должны помойку выносить) Набирайся сил пантера

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  2. largo-winch 29.01.2021 21:26 # largo-winch
    It's because I bought him on my Fantasy Team
    LOL

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  3. chelsea88 29.01.2021 21:26 # chelsea88
    Пригородные на изи вые6ут своих сучек ггшек.

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