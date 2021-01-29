Обамеянг не сыграет с "Юнайтед"
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в субботу.
Напомним, Обамеянг пропустил два последних матча "канониров" — против "Саутгемптона" в Кубке Англии и против этого же соперника в Премьер-Лиге.
31-летний габонец уезжал к свой заболевшей матери, но еще в среду сообщил, что возвращается домой и снова готов помогать команде.
На своей пресс-конференции главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что не уверен, насчет участия Обамеянга в предстоящем матче, однако Daily Mail стало известно, что Пьер-Эмерик не выйдет на поле "Эмирейтс" в субботу.
В данный момент Обамеянг находится на карантине, и если его тест на коронавирус даст отрицательный результат, Пьер-Эмерик сможет сыграть против "Вулверхэмптона" в следующий вторник.
29.01.2021 21:00
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Последние комментарии:
да и без него должны помойку выносить) Набирайся сил пантера
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It's because I bought him on my Fantasy Team
LOL
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Пригородные на изи вые6ут своих сучек ггшек.
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