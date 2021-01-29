Обамеянг не сыграет с "Юнайтед"

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в субботу.

Напомним, Обамеянг пропустил два последних матча "канониров" — против "Саутгемптона" в Кубке Англии и против этого же соперника в Премьер-Лиге.



31-летний габонец уезжал к свой заболевшей матери, но еще в среду сообщил, что возвращается домой и снова готов помогать команде.



На своей пресс-конференции главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что не уверен, насчет участия Обамеянга в предстоящем матче, однако Daily Mail стало известно, что Пьер-Эмерик не выйдет на поле "Эмирейтс" в субботу.



В данный момент Обамеянг находится на карантине, и если его тест на коронавирус даст отрицательный результат, Пьер-Эмерик сможет сыграть против "Вулверхэмптона" в следующий вторник.