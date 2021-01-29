Моуриньо: "Это определяющий момент для Бэйла"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что для вингера Гарета Бэйла наступает определяющий момент в его аренде.

Лишь недавно в прессе появились слухи, что "Тоттенхэм" разочарован взятым в аренду у "Реала" Бэйлом и не планирует оставлять Гарета у себя.



Тогда Моуриньо опроверг эти слухи, однако "шпорам" все равно предстоит принять решение насчет дальнейшей судьбы Бэйла, и это решение будет зависеть от того, как Гарет проявит себя в ближайшие недели.



Жозе рассчитывает на помощь Гарета в отсутствие Харри Кейна, выбывшего из строя на несколько недель с травмами обеих лодыжек, однако использовать 31-летнего валлийца в качестве нападающего не собирается.



"Это определяющий момент для Гарета, он чувствует себя лучше и лучше. И, конечно, когда ты теряешь игрока мастерства и важности Харри, другие парни должны прибавить. Надеюсь, он это сделает".



"Но я не думаю, что Гарету нравится играть нападающего. Когда он переходил к нам, то очень четко объяснил мне, что не чувствует себя левым вингером, как прежде, и не чувствует себя 10-м номером, как прежде".



"Правое крыло атаки — это та позиция, где ему нравится играть и где он сыграл каждую минуту, что мы ему дали", — цитирует Моуриньо Evening Standard.