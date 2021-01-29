Премьер-Лига вводит замены по сотрясению с 6 февраля

Премьер-Лига становится первым футбольным соревнованием в мире, где были введены дополнительные замены по сотрясению.

Начиная с 6 февраля, каждая команда Премьер-Лиги сможет делать до двух дополнительных замен за матч, даже если все стандартные замены уже использованы, в случае сотрясения или подозрения на сотрясение.



В случае такой замены при травме головы у игрока — дабы не ставить команды в неравное положение — команда-соперник получит возможность произвести свою замену.



Соответствующее решение было принято на собрании боссов клубов Премьер-Лиги в пятницу, сообщает BBC. Нововведение будет действовать до конца этого сезона и может быть продлено на кампанию 2021/22.



Это нововведение будет распространяться не только на Премьер-Лигу, но и на Кубок Англии, а первым матчем, где будут доступны замены по сотрясению, станет противостояние между "Астон Виллой" и "Арсеналом" 6 февраля.