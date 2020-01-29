"Ливерпуль" хочет арендовать Аарона Лонга

Одной из целей "Ливерпуля" по укреплению центра обороны является игрок "Нью-Йорк Ред Буллз" и сборной США Аарон Лонг.

Напомним, в данный момент "Ливерпуль" лишен всех своих центральных защитников — Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, Жоэля Матипа — и даже опорника Фабиньо, в последние месяцы вынужденно игравшего в обороне.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп уже подтвердил, что его клуб ищет усиление на проблемной позиции, и сразу несколько источников подтвердили ESPN, что в сферу интересов чемпионов Премьер-Лиги попал Лонг.



Как и в каком-то смысле Ван Дейк, 28-летний Лонг является продуктом позднего созревания — еще в 2015 году Аарон выступал за резерв "Сиэтл Саундерс", а в первую команду "Ред Буллз" пробился только в 2017.



В 2018 Лонг, которого ранее в январе сватали в "Рединг", был назван Защитником Года в МЛС. К настоящему моменту Аарон сыграл 18 матчей за американскую сборную и забил три гола.



Также сообщается, что "Ливерпуль" лишь собирается взять Лонга в аренду.