"Ливерпуль" хочет арендовать Аарона Лонга

Аарон Лонг Одной из целей "Ливерпуля" по укреплению центра обороны является игрок "Нью-Йорк Ред Буллз" и сборной США Аарон Лонг.

Напомним, в данный момент "Ливерпуль" лишен всех своих центральных защитников — Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, Жоэля Матипа — и даже опорника Фабиньо, в последние месяцы вынужденно игравшего в обороне.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп уже подтвердил, что его клуб ищет усиление на проблемной позиции, и сразу несколько источников подтвердили ESPN, что в сферу интересов чемпионов Премьер-Лиги попал Лонг.

Как и в каком-то смысле Ван Дейк, 28-летний Лонг является продуктом позднего созревания — еще в 2015 году Аарон выступал за резерв "Сиэтл Саундерс", а в первую команду "Ред Буллз" пробился только в 2017.

В 2018 Лонг, которого ранее в январе сватали в "Рединг", был назван Защитником Года в МЛС. К настоящему моменту Аарон сыграл 18 матчей за американскую сборную и забил три гола.

Также сообщается, что "Ливерпуль" лишь собирается взять Лонга в аренду.


Метки Ливерпуль, Лонг, Нью-Йорк Ред Буллз

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 29.01.2021 19:00 # manutd-20champ
    да купите уже ему хоть кого-то.
    если бабла не хватит, фапловские колбасники скинутся, помогут.

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  2. okko 29.01.2021 18:51 # okko
    да главное крепкого пацана. Не как ниггы хрустальные кеита и мотип

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  3. forester 29.01.2021 18:38 # forester
    И так сойдёт))))

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  4. el-ray 29.01.2021 18:24 # el-ray
    как обычно инвалидов ротист подписывает

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