"Ливерпуль" хочет арендовать Аарона Лонга
Одной из целей "Ливерпуля" по укреплению центра обороны является игрок "Нью-Йорк Ред Буллз" и сборной США Аарон Лонг.
Напомним, в данный момент "Ливерпуль" лишен всех своих центральных защитников — Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, Жоэля Матипа — и даже опорника Фабиньо, в последние месяцы вынужденно игравшего в обороне.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп уже подтвердил, что его клуб ищет усиление на проблемной позиции, и сразу несколько источников подтвердили ESPN, что в сферу интересов чемпионов Премьер-Лиги попал Лонг.
Как и в каком-то смысле Ван Дейк, 28-летний Лонг является продуктом позднего созревания — еще в 2015 году Аарон выступал за резерв "Сиэтл Саундерс", а в первую команду "Ред Буллз" пробился только в 2017.
В 2018 Лонг, которого ранее в январе сватали в "Рединг", был назван Защитником Года в МЛС. К настоящему моменту Аарон сыграл 18 матчей за американскую сборную и забил три гола.
Также сообщается, что "Ливерпуль" лишь собирается взять Лонга в аренду.
29.01.2021 18:00
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Последние комментарии:
да купите уже ему хоть кого-то.
если бабла не хватит, фапловские колбасники скинутся, помогут.
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да главное крепкого пацана. Не как ниггы хрустальные кеита и мотип
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И так сойдёт))))
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как обычно инвалидов ротист подписывает
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