Клопп подтвердил, что "Ливерпуль" работает над трансфером защитника

Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб работает над приглашением защитника.

Намек на то, что ему придется выйти на трансферный рынок в январе, вопреки первоначальным планам, Клопп сделал еще после победы 1:3 над "Тоттенхэмом" накануне вечером, когда Фабиньо в заявку команды не попал из-за травмы, а Жоэль Матип травмировался по ходу матча.



Трансферное окно закрывается в понедельник, и Клопп даже открыт ко временному решению на остаток сезона, хотя обычно приглашает игроков с прицелом на долгосрок.



"Я не знаю. Мы попытаемся. Было бы легко сказать, что мы не будем пытаться и что нам все равно, но мы попытаемся, а пока ничего не произошло, сказать мне особо нечего, поэтому давайте посмотрим".



"Возникшая вчера ситуация не делает эту задачу проще, но мы постараемся поступить правильно, если это возможно. Если нет, то нет".



"Я не уверен, что в данный момент есть доступный для трансфера центральный защитник стоимостью 80 миллионов фунтов".



"Я знаю, что команды не хотят продавать игроков такого калибра в январе. Конечно, нам нужно найти правильного игрока, который должен подходить нам по финансам и по мастерству".



"Обычно мы думаем о долгосрочной перспективе, если это, конечно, не приглашенный на шесть месяцев игрок. Кажется, за все мое время здесь только Стив Колкер заключил контракт на полгода. Поэтому важно найти правильное решение, и мы работаем над этим", — цитирует Клоппа Daily Mail.