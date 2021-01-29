"Вест Бромвич" лидирует в борьбе за Мэйтланд-Найлса

"Вест Бромвич" лидирует в борьбе за полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса.

В этом сезоне Мэйтланд-Найлс отметился только пятью появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.



Эйнсли сохраняет надежду попасть в заявку сборной Англии на Чемпионат Европы грядущим летом, а для этого ему в первую очередь нужно обеспечить себя игровой практикой на вторую половину сезона.



По информации Sky Sports, Мэйтланд-Найлс не собирается покидать "Эмирейтс" насовсем, как он об этом помышлял летом, и просто хочет отправиться в краткосрочную аренду.



За ситуацией вокруг 23-летнего англичанина, способного сыграть правого защитника и полузащитника, наблюдают несколько клубов Премьер-Лиги, но в данный момент "Вест Бромвич" лидирует в этой борьбе.