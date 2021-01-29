Адамс раскритиковал "Арсенал" за трансфер Виллиана

Легенда "Арсенала" Тони Адамс раскритиковал лондонский клуб за трансфер вингера Виллиана.

Прошлым летом Виллиан присоединился к "Арсеналу" как свободный агент, заключив контракт до 2023 года с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю.



Пока 32-летний бразилец себя никак не проявил и даже не открыл счет своим голам за новый клуб. По мнению Адамса, технический директор "канониров" Эду просчитался с этим игроком, который не только не приносит пользы, но и является помехой для молодежи.



"Зачем вы пригласили его в состав? Просто для количества, потому что он опытен? К чему это приведет?"



"Я в очередной раз сокрушаюсь от политики клуба по комплектации состава. Эду очень неопытен, и они чересчур полагаются на агентов, которые приводят своих игроков".



"Внезапно оказалось, что у Виллиана, Седрика и других один и тот же агент".



"У нас так много подающей надежды молодежи. Не покупайте этих игроков!"



"Когда ты видишь слабое место в команде, не нужно брать и подписывать трехлетний контракт с Виллианом. Это приведет нас в никуда. Это говорит о плохой работе спортивного директора".



"Мы постоянно ошибаемся с трансферами, и если ты хочешь создать способную выиграть титул команду, ты не приглашаешь игроков со стороны на место своей талантливой молодежи", — сообщил Адамс Stadium Astro.