"Вест Хэм" выкупил Саида Бенрахму

"Вест Хэм" воспользовался своей опцией и выкупил у "Брентфорда" вингера Саиду Бенрахму, ранее находившегося в аренде.

Бенрахма до сих пор не открыл счет своим голам за "молотобойцев" и отметился лишь двумя результативными передачами в 14 матчах за команду Дэвида Мойеса, однако в последние недели Саид значительно прибавил.



Впрочем, "Вест Хэм" поспешил выкупить Бенрахму вовсе не из-за продемонстрированного Саидом прогресса, а из-за правил, ограничивающих количество игроков, которых можно взять в аренду у других английских клубов одновременно.



Накануне вечером стало известно, что "молотобойцы" согласовал аренду Джесси Лингарда, и чтобы подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед", лондонцы освободили ему место с помощью выкупа Бенрахмы.



Таким образом, сегодня 25-летний алжирец заключил с "Вест Хэмом" контракт до 2026 года. Этот трансфер оценивается примерно в 20 миллионов фунтов, а еще 5 млн. предусмотрены в виде бонусов.