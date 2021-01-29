Светская хроника за пятницу

Светская хроника У "Ливерпуля" могут появиться шансы на Килиана Мбаппе. Уссема Ауара не будет в "Арсенале". Над Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым нависла угроза санкций. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

ПСЖ подумает о продаже Килиана Мбаппе лето, если нападающий, в котором заинтересованы "Ливерпуль" и "Реал", откажется от нового контракта. (Marca)

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко был предложен "Манчестер Юнайтед". (Daily Mail)

"Юнайтед" близок к покупке полузащитника "Велес Сарсфилд" Тиаго Альмады. (Daily Star)

"Арсенал" открыт к тому, чтобы выкупить взятого в аренду у "Реала" полузащитника Мартина Эдегора. (The Times)

Плеймейкер "Лиона" Уссем Ауар не планирует возобновлять переговоры с "Арсеналом" и собирается перейти в "Ювентус" летом. (Daily Express)

Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс хочет уйти в аренду на вторую половину сезона. (Daily Mirror)

Над сделкой по аренде Мэйтланд-Найлса работает "Вест Бромвич". (The Athletic)

Защитник Данни Роуз не покинет "Тоттенхэм" в январе. (Daily Mirror)

"Вест Хэм" выкупит вингера Саида Бенрахму у "Брентфорда" за 21.75 млн. фунтов. (Eurosport.co.uk)

"Ньюкасл" хочет вернуть крайнего защитника "Айнтрахта" Йетро Виллемса, которого брал в аренду в прошлом сезоне. (The Chronicle)

"Бешикташ" и московский ЦСКА заинтересованы в аренде нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна. (BBC)

"Мидлсбро" арендовал вингера "Эвертона" Янника Боласи. (BBC)

Полузащитник "Фулхэма" Жан-Мишель Сери будет арендован "Бордо". (The Guardian)

"Стоук" хочет более 15 млн. фунтов за 19-летнего центрального защитника Натана Коллинса, который вызывает интерес у "Арсенала" и "Бернли". (TEAMtalk)

Другое

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса отложил переговоры о новом контракте до конца сезона. (Daily Mirror)

Аксель Туанзебе и Антони Мартиаль подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях после поражения МЮ от "Шеффилд Юнайтед". (Sky Sports)

От премьер-министра Британии Бориса Джонсона требуют ввести санкции в отношении Романа Абрамовича и Алишера Усманова, что может негативно сказаться на участии российских олигархов в "Челси" и "Эвертоне", соответственно. (Daily Mail)

УЕФА может провести Чемпионат Европы в четырех странах вместо 12. (Daily Mail)

Месут Озил взял 67-й номер в "Фенербахче" из-за почтового индекса 67000 — индекса турецкого города Зонгулдак, откуда родом семья экс-полузащитника "Арсенала". (ESPN)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 29.01.2021 13:31 # j-silver
    надо РА срочно продавать пенсов арабам. тогда и санкций не будет а бабла так же много останется

    (ответить)

  2. bangladesh 29.01.2021 13:28 # bangladesh
    ой пи3да тухельсам ставим хаты

    (ответить)

  3. sausage 29.01.2021 13:05 # sausage
    Про Озила ну очень АПЛовская новость.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: