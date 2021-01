Светская хроника за пятницу

У "Ливерпуля" могут появиться шансы на Килиана Мбаппе. Уссема Ауара не будет в "Арсенале". Над Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым нависла угроза санкций. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

ПСЖ подумает о продаже Килиана Мбаппе лето, если нападающий, в котором заинтересованы "Ливерпуль" и "Реал", откажется от нового контракта. (Marca)



Нападающий "Ромы" Эдин Джеко был предложен "Манчестер Юнайтед". (Daily Mail)



"Юнайтед" близок к покупке полузащитника "Велес Сарсфилд" Тиаго Альмады. (Daily Star)



"Арсенал" открыт к тому, чтобы выкупить взятого в аренду у "Реала" полузащитника Мартина Эдегора. (The Times)



Плеймейкер "Лиона" Уссем Ауар не планирует возобновлять переговоры с "Арсеналом" и собирается перейти в "Ювентус" летом. (Daily Express)



Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс хочет уйти в аренду на вторую половину сезона. (Daily Mirror)



Над сделкой по аренде Мэйтланд-Найлса работает "Вест Бромвич". (The Athletic)



Защитник Данни Роуз не покинет "Тоттенхэм" в январе. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" выкупит вингера Саида Бенрахму у "Брентфорда" за 21.75 млн. фунтов. (Eurosport.co.uk)



"Ньюкасл" хочет вернуть крайнего защитника "Айнтрахта" Йетро Виллемса, которого брал в аренду в прошлом сезоне. (The Chronicle)



"Бешикташ" и московский ЦСКА заинтересованы в аренде нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна. (BBC)



"Мидлсбро" арендовал вингера "Эвертона" Янника Боласи. (BBC)



Полузащитник "Фулхэма" Жан-Мишель Сери будет арендован "Бордо". (The Guardian)



"Стоук" хочет более 15 млн. фунтов за 19-летнего центрального защитника Натана Коллинса, который вызывает интерес у "Арсенала" и "Бернли". (TEAMtalk)



Другое



Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса отложил переговоры о новом контракте до конца сезона. (Daily Mirror)



Аксель Туанзебе и Антони Мартиаль подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях после поражения МЮ от "Шеффилд Юнайтед". (Sky Sports)



От премьер-министра Британии Бориса Джонсона требуют ввести санкции в отношении Романа Абрамовича и Алишера Усманова, что может негативно сказаться на участии российских олигархов в "Челси" и "Эвертоне", соответственно. (Daily Mail)



УЕФА может провести Чемпионат Европы в четырех странах вместо 12. (Daily Mail)



Месут Озил взял 67-й номер в "Фенербахче" из-за почтового индекса 67000 — индекса турецкого города Зонгулдак, откуда родом семья экс-полузащитника "Арсенала". (ESPN)