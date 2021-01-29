Аспиликуэта опроверг слухи о стычках с Рюдигером
Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта опроверг слухи о своих стычках с защитником Антонио Рюдигером.
После увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера "Челси" в понедельник издание The Telegraph сообщило, что Рюдигер негативно влиял на атмосферу в раздевалке и несколько раз порывался подраться с Аспиликуэтой на тренировках.
Рюдигер был выставлен в качестве одного из виновников увольнения Лэмпарда, однако Сесар поспешил последовать примеру нападающего Тэмми Абрахэма, который первым заступился за Антонио, назвав того "старшим братом".
"У меня никогда не было проблем с Тони, а мы работаем вместе уже несколько лет. Эта новость пришла откуда-то снаружи, поэтому мы с Тэмми оба высказались в твиттере".
"Все в порядке, и я могу сказать, что это ложь. У нас не было и нет никаких проблем. Мы всегда трудимся сообща. Как и с другими игроками, у нас иногда бывают свои дискуссии, но это нормально в футболе".
"Когда результаты оставляют желать лучшего, каждый испытывает повышенное напряжение, но и только".
"Обычные футболисты подобны обычным офисным работникам или из других профессий — ты испытываешь давление от необходимости давать результат, но не более того. У нас нет проблем, и мы так сосредоточены на работе", — цитирует Аспиликуэту Daily Mail.
29.01.2021 12:00
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