Аспиликуэта опроверг слухи о стычках с Рюдигером

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта опроверг слухи о своих стычках с защитником Антонио Рюдигером.

После увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера "Челси" в понедельник издание The Telegraph сообщило, что Рюдигер негативно влиял на атмосферу в раздевалке и несколько раз порывался подраться с Аспиликуэтой на тренировках.



Рюдигер был выставлен в качестве одного из виновников увольнения Лэмпарда, однако Сесар поспешил последовать примеру нападающего Тэмми Абрахэма, который первым заступился за Антонио, назвав того "старшим братом".



"У меня никогда не было проблем с Тони, а мы работаем вместе уже несколько лет. Эта новость пришла откуда-то снаружи, поэтому мы с Тэмми оба высказались в твиттере".



"Все в порядке, и я могу сказать, что это ложь. У нас не было и нет никаких проблем. Мы всегда трудимся сообща. Как и с другими игроками, у нас иногда бывают свои дискуссии, но это нормально в футболе".



"Когда результаты оставляют желать лучшего, каждый испытывает повышенное напряжение, но и только".



"Обычные футболисты подобны обычным офисным работникам или из других профессий — ты испытываешь давление от необходимости давать результат, но не более того. У нас нет проблем, и мы так сосредоточены на работе", — цитирует Аспиликуэту Daily Mail.