Тухель: "Маунту абсолютно не о чем переживать"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что полузащитнику Мейсону Маунту не нужно переживать за свое будущее в клубе.

Маунт был одним из ключевых игроков и любимчиков Фрэнка Лэмпарда, предшественника Тухеля, однако на первый матч "синих" при новом рулевом — против "Вулверхэмптона" — Мейсон не попал в стартовый состав.



Однако опасения насчет перспектив Маунта играть за "Челси" при Тухеле напрасны. Томас очень высокого мнения насчет 22-летнего англичанина.



"Я хотел наделить ответственностью в столь особенный момент более опытных игроков, а также иметь возможность для усиления игры со скамейки".



"Здесь не о чем переживать. По тому, что я увидел, я могу судить, что у Мейсона удивительный характер. Он такой славный парень, он хочет сражаться. Он очень талантлив".



"А важнее всего то, что в каждом увиденном мной матче он старается от всего сердца. Он на 100 процентов переживает за "Челси". Он выкладывается на 100 процентов каждый раз, когда играет".



"И это лучший фундамент для того, чтобы он смог вырасти в большого игрока. Я очень рад обладать им. Я не перестану подстегивать его, не перестану направлять его и не перестану доверять ему".



"Здесь абсолютно не о чем переживать. Решение по Мейсону было самым тяжелым для меня, и мы поговорили об этом лично", — цитирует Тухеля Evening Standard.