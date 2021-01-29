Орье уехал со стадиона в перерыве матча против "Ливерпуля"

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье уехал со стадиона в перерыве матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Проигранный "шпорами" домашний матч против действующего чемпиона (1:3) не заладился для Орье с самого начала. Уже на второй минуте обрез Сержа едва не привел к пропущенному голу.



В эпизоде с голом Роберто Фирмино в самой концовке первого тайма Орье тоже сыграл неважно, в очередной раз упустив автора результативной передачи Садио Мане.



Решение наставника "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заменить Сержа в перерыве не стало сюрпризом — но только не для самого ивуарийца, который этим настолько возмутился, что уехал домой, не дожидаясь окончания матча.



Как сообщает The Telegraph, своим поступком Орье вызвал ярость у Моуриньо и дал повод предположить о возможном конфликте.



"Каким было настроение команды в перерыве? Таким, когда вам сложно смириться с положением проигрывающей стороны, сложно смириться с манерой пропущенного гола, потому что в некотором отношении этот гол стал копией их момента на первой минуте".



"Поэтому, конечно, это было настроение, когда люди несчастны — но нам нельзя было зацикливаться на этом. Затем травмировался Харри (Кейн), и нам потребовалось что-нибудь другое. К сожалению, второй тайм мы начали с пропущенного гола", — сообщил Моуриньо после матча.